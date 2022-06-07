https://ria.ru/20220607/rossiya-1793676838.html

Глава Крыма предложил идейную основу для развития России

Глава Крыма предложил идейную основу для развития России - РИА Новости, 07.06.2022

Глава Крыма предложил идейную основу для развития России

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что концепция Русского мира может стать идейной основой для развития России, объединения ее друзей и союзников. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:15

2022-06-07T11:15

2022-06-07T11:15

россия

сергей аксенов (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что концепция Русского мира может стать идейной основой для развития России, объединения ее друзей и союзников."Она (концепция Русского мира – прим.) может стать идейной основой для развития нашей страны, для объединения наших друзей и союзников. И значимым вкладом в нашу общую победу", - сказал Аксенов на заседании Ливадийского клуба, проходящего в рамках XV Международного фестиваля "Великое русское слово".По его словам, речь идет о мощной, четко сформулированной концепции Русского мира как мировоззренческой модели, понятной для всех.Глава Крыма подчеркнул, что Русский мир уже сегодня предлагает всему миру альтернативу глобальной тоталитарной диктатуре, которая пока еще прикрывается маской демократии.По его словам, суть русской альтернативы - это справедливый миропорядок, основанный на уважении суверенитета и национальных интересов народов и государств, вместо военного, политического и экономического диктата."Это сохранение традиционных религиозных и семейных ценностей вместо извращений человеческой природы, которые навязываются народам в качестве общепризнанной нормы. Это национальное и культурное многообразие вместо тотального обезличивания. Это подлинная демократия для всех народов, а не только для "избранных", - подчеркнул Аксенов.По его словам, Россия вернулась к своей исторической миссии, вернулась к себе."Это вызывает дикий страх и дикую ненависть у наших врагов, которые уже успели отпраздновать свою победу и объявить о конце истории. Они понимают, что само существование Русского мира означает смерть для той глобальной антисистемы, которую создает Запад, для империи лжи. А кто отец лжи – мы отлично знаем", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20220606/rossiya-1793571869.html

https://ria.ru/20220607/sootechestvenniki-1793676382.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей аксенов (политик), общество