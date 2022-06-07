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Глава Крыма предложил идейную основу для развития России - РИА Новости, 07.06.2022
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Глава Крыма предложил идейную основу для развития России
Глава Крыма предложил идейную основу для развития России - РИА Новости, 07.06.2022
Глава Крыма предложил идейную основу для развития России
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что концепция Русского мира может стать идейной основой для развития России, объединения ее друзей и союзников. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:15
2022-06-07T11:15
россия
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что концепция Русского мира может стать идейной основой для развития России, объединения ее друзей и союзников."Она (концепция Русского мира – прим.) может стать идейной основой для развития нашей страны, для объединения наших друзей и союзников. И значимым вкладом в нашу общую победу", - сказал Аксенов на заседании Ливадийского клуба, проходящего в рамках XV Международного фестиваля "Великое русское слово".По его словам, речь идет о мощной, четко сформулированной концепции Русского мира как мировоззренческой модели, понятной для всех.Глава Крыма подчеркнул, что Русский мир уже сегодня предлагает всему миру альтернативу глобальной тоталитарной диктатуре, которая пока еще прикрывается маской демократии.По его словам, суть русской альтернативы - это справедливый миропорядок, основанный на уважении суверенитета и национальных интересов народов и государств, вместо военного, политического и экономического диктата."Это сохранение традиционных религиозных и семейных ценностей вместо извращений человеческой природы, которые навязываются народам в качестве общепризнанной нормы. Это национальное и культурное многообразие вместо тотального обезличивания. Это подлинная демократия для всех народов, а не только для "избранных", - подчеркнул Аксенов.По его словам, Россия вернулась к своей исторической миссии, вернулась к себе."Это вызывает дикий страх и дикую ненависть у наших врагов, которые уже успели отпраздновать свою победу и объявить о конце истории. Они понимают, что само существование Русского мира означает смерть для той глобальной антисистемы, которую создает Запад, для империи лжи. А кто отец лжи – мы отлично знаем", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20220606/rossiya-1793571869.html
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россия, сергей аксенов (политик), общество
11:15 07.06.2022
 
Глава Крыма предложил идейную основу для развития России

Глава Крыма Аксенов: концепция Русского мира может стать идейной основой развития России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что концепция Русского мира может стать идейной основой для развития России, объединения ее друзей и союзников.
"Она (концепция Русского мира – прим.) может стать идейной основой для развития нашей страны, для объединения наших друзей и союзников. И значимым вкладом в нашу общую победу", - сказал Аксенов на заседании Ливадийского клуба, проходящего в рамках XV Международного фестиваля "Великое русское слово".
По его словам, речь идет о мощной, четко сформулированной концепции Русского мира как мировоззренческой модели, понятной для всех.
Глава Крыма подчеркнул, что Русский мир уже сегодня предлагает всему миру альтернативу глобальной тоталитарной диктатуре, которая пока еще прикрывается маской демократии.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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По его словам, суть русской альтернативы - это справедливый миропорядок, основанный на уважении суверенитета и национальных интересов народов и государств, вместо военного, политического и экономического диктата.
"Это сохранение традиционных религиозных и семейных ценностей вместо извращений человеческой природы, которые навязываются народам в качестве общепризнанной нормы. Это национальное и культурное многообразие вместо тотального обезличивания. Это подлинная демократия для всех народов, а не только для "избранных", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, Россия вернулась к своей исторической миссии, вернулась к себе.
"Это вызывает дикий страх и дикую ненависть у наших врагов, которые уже успели отпраздновать свою победу и объявить о конце истории. Они понимают, что само существование Русского мира означает смерть для той глобальной антисистемы, которую создает Запад, для империи лжи. А кто отец лжи – мы отлично знаем", - подчеркнул Аксенов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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