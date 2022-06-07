https://ria.ru/20220607/rosselkhozbank-1793677955.html

Россельхозбанк заявил, что санкции Японии не окажут на него влияния

Россельхозбанк заявил, что санкции Японии не окажут на него влияния - РИА Новости, 07.06.2022

Россельхозбанк заявил, что санкции Японии не окажут на него влияния

Санкции Японии в отношении Россельхозбанка не окажут влияния на его деятельность и работу с клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:20

2022-06-07T11:20

2022-06-07T11:20

экономика

россельхозбанк

россия

япония

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Санкции Японии в отношении Россельхозбанка не окажут влияния на его деятельность и работу с клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Санкции Японии в отношении Россельхозбанка не окажут никакого влияния на его деятельность и работу с клиентами. Банк не осуществляет операции в японских иенах. С 2014 года привлекает капитал и ресурсы исключительно на российском рынке", - заявили в банке.Правительство Японии на фоне российской спецоперации на Украине ввело во вторник санкции против российских Россельхозбанка и "Московского кредитного банка", а также против "Белорусского банка развития и реконструкции". Также власти вводят запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению производственной базы РФ.

https://ria.ru/20220517/banki-1788925808.html

россия

япония

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россельхозбанк, россия, япония, санкции в отношении россии