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Россельхозбанк заявил, что санкции Японии не окажут на него влияния - РИА Новости, 07.06.2022
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Россельхозбанк заявил, что санкции Японии не окажут на него влияния
Россельхозбанк заявил, что санкции Японии не окажут на него влияния - РИА Новости, 07.06.2022
Россельхозбанк заявил, что санкции Японии не окажут на него влияния
Санкции Японии в отношении Россельхозбанка не окажут влияния на его деятельность и работу с клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:20
2022-06-07T11:20
экономика
россельхозбанк
россия
япония
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Санкции Японии в отношении Россельхозбанка не окажут влияния на его деятельность и работу с клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Санкции Японии в отношении Россельхозбанка не окажут никакого влияния на его деятельность и работу с клиентами. Банк не осуществляет операции в японских иенах. С 2014 года привлекает капитал и ресурсы исключительно на российском рынке", - заявили в банке.Правительство Японии на фоне российской спецоперации на Украине ввело во вторник санкции против российских Россельхозбанка и "Московского кредитного банка", а также против "Белорусского банка развития и реконструкции". Также власти вводят запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению производственной базы РФ.
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экономика, россельхозбанк, россия, япония, санкции в отношении россии
11:20 07.06.2022
 
Россельхозбанк заявил, что санкции Японии не окажут на него влияния

Россельхозбанк заявил, что санкции Японии не окажут влияния на его работу с клиентами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРоссельхозбанк
Россельхозбанк - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Санкции Японии в отношении Россельхозбанка не окажут влияния на его деятельность и работу с клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Санкции Японии в отношении Россельхозбанка не окажут никакого влияния на его деятельность и работу с клиентами. Банк не осуществляет операции в японских иенах. С 2014 года привлекает капитал и ресурсы исключительно на российском рынке", - заявили в банке.
Правительство Японии на фоне российской спецоперации на Украине ввело во вторник санкции против российских Россельхозбанка и "Московского кредитного банка", а также против "Белорусского банка развития и реконструкции". Также власти вводят запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению производственной базы РФ.
Токио - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 06:04
NHK: японские банки потеряли миллиарды долларов из-за санкций против России
 
ЭкономикаРоссельхозбанкРоссияЯпонияСанкции в отношении России
 
 
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