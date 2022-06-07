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Госдума допустила использование РИД, ввезенных по параллельному импорту - РИА Новости, 07.06.2022
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Госдума допустила использование РИД, ввезенных по параллельному импорту
Госдума допустила использование РИД, ввезенных по параллельному импорту - РИА Новости, 07.06.2022
Госдума допустила использование РИД, ввезенных по параллельному импорту
Госдума приняла в первом чтении законопроект об использовании результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации товаров, ввезенных в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:53
2022-06-07T15:53
экономика
технологии
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об использовании результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации товаров, ввезенных в Россию без согласия правообладателей, то есть путем параллельного импорта.Действующее законодательство предоставляет кабмину право в текущем году определять перечень товаров или их групп, в отношении которых могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы.Законопроект, внесенный правительством РФ, устанавливает, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в таких товарах, и средств их индивидуализации, это не нарушение.В начале мая вступил в силу приказ Минпромторга России "Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса РФ при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории РФ правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия".Законопроектом, по сути, в дополнение к утвержденному перечню товаров, разрешенных для ввоза на территорию РФ без согласия правообладателей, предлагается также разрешить использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации этих товаров.Принятие такого закона "позволит обеспечить как интересы отечественных потребителей продукции иностранных компаний, которые покинули российский рынок, так и в целом способствовать развитию российской экономики в условиях санкционной политики, применяемой в отношении РФ недружественными странами", отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике.
https://ria.ru/20220525/gadzhety-1790603971.html
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экономика, технологии, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
15:53 07.06.2022
 
Госдума допустила использование РИД, ввезенных по параллельному импорту

Госдума приняла законопроект об использовании РИД, ввезенных по параллельному импорту

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКонтейнеры на международном грузовом терминале
Контейнеры на международном грузовом терминале - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Контейнеры на международном грузовом терминале. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об использовании результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации товаров, ввезенных в Россию без согласия правообладателей, то есть путем параллельного импорта.
Действующее законодательство предоставляет кабмину право в текущем году определять перечень товаров или их групп, в отношении которых могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы.
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 13:11
СМИ: российский бизнес начал закупать гаджеты по параллельному импорту
Законопроект, внесенный правительством РФ, устанавливает, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в таких товарах, и средств их индивидуализации, это не нарушение.
В начале мая вступил в силу приказ Минпромторга России "Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса РФ при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории РФ правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия".
Законопроектом, по сути, в дополнение к утвержденному перечню товаров, разрешенных для ввоза на территорию РФ без согласия правообладателей, предлагается также разрешить использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации этих товаров.
Принятие такого закона "позволит обеспечить как интересы отечественных потребителей продукции иностранных компаний, которые покинули российский рынок, так и в целом способствовать развитию российской экономики в условиях санкционной политики, применяемой в отношении РФ недружественными странами", отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике.
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 14:20
Минпромторг пояснил, каких компаний коснется параллельный импорт
 
ЭкономикаТехнологииГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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