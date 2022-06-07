Госдума допустила использование РИД, ввезенных по параллельному импорту
Госдума приняла законопроект об использовании РИД, ввезенных по параллельному импорту
Контейнеры на международном грузовом терминале. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об использовании результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации товаров, ввезенных в Россию без согласия правообладателей, то есть путем параллельного импорта.
Действующее законодательство предоставляет кабмину право в текущем году определять перечень товаров или их групп, в отношении которых могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы.
Законопроект, внесенный правительством РФ, устанавливает, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в таких товарах, и средств их индивидуализации, это не нарушение.
В начале мая вступил в силу приказ Минпромторга России "Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса РФ при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории РФ правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия".
Законопроектом, по сути, в дополнение к утвержденному перечню товаров, разрешенных для ввоза на территорию РФ без согласия правообладателей, предлагается также разрешить использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации этих товаров.
Принятие такого закона "позволит обеспечить как интересы отечественных потребителей продукции иностранных компаний, которые покинули российский рынок, так и в целом способствовать развитию российской экономики в условиях санкционной политики, применяемой в отношении РФ недружественными странами", отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике.