https://ria.ru/20220607/rezolyutsiya-1793623729.html

Россия не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану, заявил постпред в Вене

Россия не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану, заявил постпред в Вене - РИА Новости, 07.06.2022

Россия не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану, заявил постпред в Вене

Москва не станет поддерживать резолюцию МАГАТЭ по Ирану, рассмотрение которой ожидается на заседании Совета управляющих агентства на этой неделе, заявил на... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T02:42

2022-06-07T02:42

2022-06-07T10:07

в мире

нафтали беннет

дональд трамп

нед прайс

иран

россия

вена

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564478619_0:377:2730:1913_1920x0_80_0_0_d35f7e4125f5206ae609a99565f67bf1.jpg

ВЕНА, 7 июн — РИА Новости. Москва не станет поддерживать резолюцию МАГАТЭ по Ирану, рассмотрение которой ожидается на заседании Совета управляющих агентства на этой неделе, заявил на своей странице в Twitter постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.На прошлой неделе премьер Израиля Нафтали Беннет представил документы, в которых говорится о вменяемом Ирану "обмане" МАГАТЭ и предполагаемых попытках Тегерана скрыть положение дел в своей ядерной программе. По этому вопросу, а также по поводу характера дальнейшего сотрудничества Ирана с МАГАТЭ ожидается вынесение проекта резолюции на рассмотрение.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, предполагающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил ограничительные меры против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Ирана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще во время седьмого, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Тегерана. По словам иранского представителя Багери Кани, переговоры проходят успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный и призвал Тегеран "относиться к вопросу серьезно". С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры приостановились. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.

https://ria.ru/20220531/svpd-1792011670.html

иран

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нафтали беннет, дональд трамп, нед прайс, иран, россия, вена, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов (дипломат)