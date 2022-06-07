02:42 07.06.2022 (обновлено: 10:07 07.06.2022)
Россия не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану, заявил постпред в Вене
Постпред в Вене Ульянов: Россия не станет поддерживать резолюцию МАГАТЭ по Ирану
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 7 июн — РИА Новости. Москва не станет поддерживать резолюцию МАГАТЭ по Ирану, рассмотрение которой ожидается на заседании Совета управляющих агентства на этой неделе, заявил на своей странице в Twitter постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
На прошлой неделе премьер Израиля Нафтали Беннет представил документы, в которых говорится о вменяемом Ирану "обмане" МАГАТЭ и предполагаемых попытках Тегерана скрыть положение дел в своей ядерной программе. По этому вопросу, а также по поводу характера дальнейшего сотрудничества Ирана с МАГАТЭ ожидается вынесение проекта резолюции на рассмотрение.
"Становится все более очевидным, что намерение западных участников переговоров в Вене принять резолюцию по Ирану на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ весьма контрпродуктивно для СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. — Прим. ред.). Россия ни в коем случае не станет ассоциировать себя с такой резолюцией", — написал Ульянов.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, предполагающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил ограничительные меры против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Ирана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще во время седьмого, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Тегерана. По словам иранского представителя Багери Кани, переговоры проходят успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный и призвал Тегеран "относиться к вопросу серьезно". С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры приостановились. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.