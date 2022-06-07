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Международные резервы России на 1 июня составили 587,4 миллиарда долларов

Международные резервы России на 1 июня составили 587,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.06.2022

Международные резервы России на 1 июня составили 587,4 миллиарда долларов

Международные резервы РФ по состоянию на 1 июня составили 587,423 миллиарда долларов против 593,052 миллиарда на 1 мая, сообщил Банк России. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:09

2022-06-07T16:09

2022-06-07T16:19

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Международные резервы РФ по состоянию на 1 июня составили 587,423 миллиарда долларов против 593,052 миллиарда на 1 мая, сообщил Банк России.Таким образом, за май резервы сократились на 5,629 миллиарда долларов, или на 0,95%.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, мвф