https://ria.ru/20220607/relokatsiya-1793719229.html

FT: Deutsche Bank перевез сотрудников из России в Германию

FT: Deutsche Bank перевез сотрудников из России в Германию - РИА Новости, 07.06.2022

FT: Deutsche Bank перевез сотрудников из России в Германию

Deutsche Bank перевез более половины остававшихся в России сотрудников, а также их семьи, в Германию, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в банке. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:23

2022-06-07T13:23

2022-06-07T13:23

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экономика

россия

германия

украина

deutsche bank

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Deutsche Bank перевез более половины остававшихся в России сотрудников, а также их семьи, в Германию, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в банке.В общей сложности в Берлин переехали около двух тысяч человек, уточнило СМИ. В банке назвали такой шаг "обыкновенной релокацией персонала, пусть и в более серьезных масштабах, чем обычно", подчеркнув, что сотрудники Deutsche Bank официально эмигрировали, соблюдая российское законодательство.Ссылаясь на информацию одного из топ-менеджеров банка, FT пишет, что эмигрировавшие программисты вынуждены были пройти сложную проверку.В марте Deutsche Bank, один из крупнейших банков ФРГ, на фоне событий на Украине объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России и отказе участвовать в новых проектах в России. В апреле немецкая финансовая организация отключила счета в евро нескольких российских банков.Антироссийские санкцииЗападные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.

https://ria.ru/20220607/bank-1793652340.html

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792968242.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, россия, германия, украина, deutsche bank