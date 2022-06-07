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FT: Deutsche Bank перевез сотрудников из России в Германию - РИА Новости, 07.06.2022
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FT: Deutsche Bank перевез сотрудников из России в Германию
FT: Deutsche Bank перевез сотрудников из России в Германию - РИА Новости, 07.06.2022
FT: Deutsche Bank перевез сотрудников из России в Германию
Deutsche Bank перевез более половины остававшихся в России сотрудников, а также их семьи, в Германию, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в банке. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:23
2022-06-07T13:23
в мире
экономика
россия
германия
украина
deutsche bank
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Deutsche Bank перевез более половины остававшихся в России сотрудников, а также их семьи, в Германию, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в банке.В общей сложности в Берлин переехали около двух тысяч человек, уточнило СМИ. В банке назвали такой шаг "обыкновенной релокацией персонала, пусть и в более серьезных масштабах, чем обычно", подчеркнув, что сотрудники Deutsche Bank официально эмигрировали, соблюдая российское законодательство.Ссылаясь на информацию одного из топ-менеджеров банка, FT пишет, что эмигрировавшие программисты вынуждены были пройти сложную проверку.В марте Deutsche Bank, один из крупнейших банков ФРГ, на фоне событий на Украине объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России и отказе участвовать в новых проектах в России. В апреле немецкая финансовая организация отключила счета в евро нескольких российских банков.Антироссийские санкцииЗападные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.
https://ria.ru/20220607/bank-1793652340.html
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в мире, экономика, россия, германия, украина, deutsche bank
13:23 07.06.2022
 
FT: Deutsche Bank перевез сотрудников из России в Германию

Financial Times: Deutsche Bank провел "релокацию" программистов из России в Германию

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис Deutsche Bank
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Офис Deutsche Bank
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Deutsche Bank перевез более половины остававшихся в России сотрудников, а также их семьи, в Германию, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в банке.
В общей сложности в Берлин переехали около двух тысяч человек, уточнило СМИ. В банке назвали такой шаг "обыкновенной релокацией персонала, пусть и в более серьезных масштабах, чем обычно", подчеркнув, что сотрудники Deutsche Bank официально эмигрировали, соблюдая российское законодательство.
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Ссылаясь на информацию одного из топ-менеджеров банка, FT пишет, что эмигрировавшие программисты вынуждены были пройти сложную проверку.
В марте Deutsche Bank, один из крупнейших банков ФРГ, на фоне событий на Украине объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России и отказе участвовать в новых проектах в России. В апреле немецкая финансовая организация отключила счета в евро нескольких российских банков.

Антироссийские санкции

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.
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