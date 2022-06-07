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Правительство субсидирует телевизионную рекламу российских брендов
Правительство субсидирует телевизионную рекламу российских брендов - РИА Новости, 07.06.2022
Правительство субсидирует телевизионную рекламу российских брендов
Кабмин субсидирует рекламу отечественных брендов, о таких планах объявил глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:41
2022-06-07T11:41
2022-06-07T12:50
денис мантуров
экономика
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Кабмин субсидирует рекламу отечественных брендов, о таких планах объявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Правительство приняло решение: в этом году впервые будет выделено пока 500 миллионов рублей в пилотном режиме на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов", — сказал он, выступая на "Неделе Российского ритейла-2022".Мантуров заметил, что названия многих марок, даже если их товары российского производства, пишутся на иностранном языке."Все на иностранных языках. Если иностранное — значит это лучше. А то, что это российское, произведено в России — у нас никто не знает об этом", — посетовал министр.По его словам, инициатива будет способствовать узнаваемости российских брендов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис мантуров, экономика
11:41 07.06.2022 (обновлено: 12:50 07.06.2022)
Правительство субсидирует телевизионную рекламу российских брендов
Мантуров заявил о решении правительства субсидировать рекламу российских брендов на ТВ
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Кабмин субсидирует рекламу отечественных брендов, о таких планах объявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Правительство приняло решение: в этом году впервые будет выделено пока 500 миллионов рублей в пилотном режиме на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов", — сказал он, выступая на "Неделе Российского ритейла-2022".
Мантуров заметил, что названия многих марок, даже если их товары российского производства, пишутся на иностранном языке.
"Все на иностранных языках. Если иностранное — значит это лучше. А то, что это российское, произведено в России
— у нас никто не знает об этом", — посетовал министр.
По его словам, инициатива будет способствовать узнаваемости российских брендов.