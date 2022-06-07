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Правительство субсидирует телевизионную рекламу российских брендов

Правительство субсидирует телевизионную рекламу российских брендов - РИА Новости, 07.06.2022

Правительство субсидирует телевизионную рекламу российских брендов

Кабмин субсидирует рекламу отечественных брендов, о таких планах объявил глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:41

2022-06-07T11:41

2022-06-07T12:50

денис мантуров

экономика

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Кабмин субсидирует рекламу отечественных брендов, о таких планах объявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Правительство приняло решение: в этом году впервые будет выделено пока 500 миллионов рублей в пилотном режиме на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов", — сказал он, выступая на "Неделе Российского ритейла-2022".Мантуров заметил, что названия многих марок, даже если их товары российского производства, пишутся на иностранном языке."Все на иностранных языках. Если иностранное — значит это лучше. А то, что это российское, произведено в России — у нас никто не знает об этом", — посетовал министр.По его словам, инициатива будет способствовать узнаваемости российских брендов.

https://ria.ru/20220419/rutube-1784243845.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис мантуров, экономика