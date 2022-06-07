Рейтинг@Mail.ru
Запорожские власти рассказали, когда проведут референдум по статусу региона - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/referendum-1793746725.html
Запорожские власти рассказали, когда проведут референдум по статусу региона
Запорожские власти рассказали, когда проведут референдум по статусу региона - РИА Новости, 07.06.2022
Запорожские власти рассказали, когда проведут референдум по статусу региона
Идея проведения референдума о присоединении Запорожской области к РФ обсуждается, но делать это не целесообразно до освобождения столицы региона, считает первый РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:47
2022-06-07T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожье
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791455327_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_12536c911c03c2ace5e87d60779e1411.jpg
ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Идея проведения референдума о присоединении Запорожской области к РФ обсуждается, но делать это не целесообразно до освобождения столицы региона, считает первый заместитель, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай."То, что Запорожская область - русский регион, в этом нет никаких сомнений… Идея (референдума) обсуждается на уровне концепции как и когда проводить, потому что у нас пока освобождено примерно 70% области, но при этом половина населения проживает в самом городе Запорожье. Я считаю, что имеет смысл пока подождать, и когда будет освобожден город Запорожье со всеми жителями, полностью вся область, то тогда уже провести во всей области референдум", - сказал Шарлай журналистам.
https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html
запорожская область
запорожье
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791455327_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_2305a0edfc0f5c9498a5a18d8d7dae50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, запорожье, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:47 07.06.2022
 
Запорожские власти рассказали, когда проведут референдум по статусу региона

Замглавы Запорожской ВГА Шарлай назвал референдум нецелесообразным до освобождения столицы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский флаг у входа в отделение полиции в Мелитополе
Российский флаг у входа в отделение полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российский флаг у входа в отделение полиции в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Идея проведения референдума о присоединении Запорожской области к РФ обсуждается, но делать это не целесообразно до освобождения столицы региона, считает первый заместитель, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай.
"То, что Запорожская область - русский регион, в этом нет никаких сомнений… Идея (референдума) обсуждается на уровне концепции как и когда проводить, потому что у нас пока освобождено примерно 70% области, но при этом половина населения проживает в самом городе Запорожье. Я считаю, что имеет смысл пока подождать, и когда будет освобожден город Запорожье со всеми жителями, полностью вся область, то тогда уже провести во всей области референдум", - сказал Шарлай журналистам.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 14:17Специальная военная операция на Украине
Слуцкий надеется на присоединение Донецка, Луганска и Херсона уже в июле
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожьеРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала