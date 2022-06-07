https://ria.ru/20220607/referendum-1793746725.html
Запорожские власти рассказали, когда проведут референдум по статусу региона
Запорожские власти рассказали, когда проведут референдум по статусу региона - РИА Новости, 07.06.2022
Запорожские власти рассказали, когда проведут референдум по статусу региона
Идея проведения референдума о присоединении Запорожской области к РФ обсуждается, но делать это не целесообразно до освобождения столицы региона, считает первый РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:47
2022-06-07T14:47
2022-06-07T14:47
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ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Идея проведения референдума о присоединении Запорожской области к РФ обсуждается, но делать это не целесообразно до освобождения столицы региона, считает первый заместитель, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай."То, что Запорожская область - русский регион, в этом нет никаких сомнений… Идея (референдума) обсуждается на уровне концепции как и когда проводить, потому что у нас пока освобождено примерно 70% области, но при этом половина населения проживает в самом городе Запорожье. Я считаю, что имеет смысл пока подождать, и когда будет освобожден город Запорожье со всеми жителями, полностью вся область, то тогда уже провести во всей области референдум", - сказал Шарлай журналистам.
https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, запорожье, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Запорожские власти рассказали, когда проведут референдум по статусу региона
Замглавы Запорожской ВГА Шарлай назвал референдум нецелесообразным до освобождения столицы