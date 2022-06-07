https://ria.ru/20220607/referendum-1793746725.html

Запорожские власти рассказали, когда проведут референдум по статусу региона

Запорожские власти рассказали, когда проведут референдум по статусу региона - РИА Новости, 07.06.2022

Запорожские власти рассказали, когда проведут референдум по статусу региона

Идея проведения референдума о присоединении Запорожской области к РФ обсуждается, но делать это не целесообразно до освобождения столицы региона, считает первый РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:47

2022-06-07T14:47

2022-06-07T14:47

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожье

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791455327_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_12536c911c03c2ace5e87d60779e1411.jpg

ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Идея проведения референдума о присоединении Запорожской области к РФ обсуждается, но делать это не целесообразно до освобождения столицы региона, считает первый заместитель, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай."То, что Запорожская область - русский регион, в этом нет никаких сомнений… Идея (референдума) обсуждается на уровне концепции как и когда проводить, потому что у нас пока освобождено примерно 70% области, но при этом половина населения проживает в самом городе Запорожье. Я считаю, что имеет смысл пока подождать, и когда будет освобожден город Запорожье со всеми жителями, полностью вся область, то тогда уже провести во всей области референдум", - сказал Шарлай журналистам.

https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html

запорожская область

запорожье

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, запорожье, россия, украина, ситуация в днр и лнр