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В Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России - РИА Новости, 07.06.2022
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В Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России
В Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России - РИА Новости, 07.06.2022
В Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России
На территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав РФ, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T09:38
2022-06-07T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
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ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. На территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав РФ, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет представителей народа, и они будут уже принимать какие-то решения промежуточные. Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать", - сказал Стремоусов.Он отметил, что выбор будут делать жители региона. На вопрос о том, когда такой референдум может состояться, Стремоусов подчеркнул, что впереди еще много работы."Работы очень много для того, чтобы люди сделали свой выбор в пользу чего-то хорошего, светлого", - добавил он.
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в мире, херсонская область , россия
09:38 07.06.2022 (обновлено: 10:27 07.06.2022)
 
В Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: в регионе пройдет референдум о вхождении в Россию

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
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ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. На территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав РФ, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет представителей народа, и они будут уже принимать какие-то решения промежуточные. Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать", - сказал Стремоусов.
Он отметил, что выбор будут делать жители региона. На вопрос о том, когда такой референдум может состояться, Стремоусов подчеркнул, что впереди еще много работы.
"Работы очень много для того, чтобы люди сделали свой выбор в пользу чего-то хорошего, светлого", - добавил он.
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