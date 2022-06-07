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В Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России

В Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России - РИА Новости, 07.06.2022

В Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России

На территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав РФ, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T09:38

2022-06-07T09:38

2022-06-07T10:27

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ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. На территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав РФ, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет представителей народа, и они будут уже принимать какие-то решения промежуточные. Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать", - сказал Стремоусов.Он отметил, что выбор будут делать жители региона. На вопрос о том, когда такой референдум может состояться, Стремоусов подчеркнул, что впереди еще много работы."Работы очень много для того, чтобы люди сделали свой выбор в пользу чего-то хорошего, светлого", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , россия