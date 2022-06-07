03:15 07.06.2022 (обновлено: 09:50 07.06.2022)
Пушков ответил главе SUPO, удивившемуся реакции России на планы по НАТО
Сенатор Пушков: глава финской разведки Пелттари зря удивился из-за реакции России по НАТО
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари зря удивился отсутствию действий со стороны России из-за планов Хельсинки вступить в НАТО, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
"Глава разведки Финляндии Пелттари напрасно удивляется отсутствию давления со стороны России в связи с готовящимся вступлением Финляндии в НАТО", — написал Пушков.
Политик отметил, что изменение статуса Хельсинки хоть и приведет к дополнительной напряженности в регионе, однако ситуация зависит от непосредственной глубины взаимодействия между Финляндией и остальными странами, входящими в военный блок.
"Прежде всего появятся ли военные базы и объекты НАТО на финской территории", — уточнил Пушков.
Сенатор назвал логичными действия России. По его мнению, таким образом Москва показывает, что не стремится к конфликту с Североатлантическим альянсом.
При этом страны Запада изначально неверно оценивают цели России.
"Москва добивается укрепления своей безопасности на юго-западном направлении, но не дестабилизации всей Европы. Этого на Западе предпочитают не видеть. Но именно это следует из действий и политики Москвы", — указал Пушков.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. В середине мая Хельсинки и Стокгольм подали заявки на присоединение к блоку, но их рассмотрение фактически заблокировала Турция. Анкара выдвинула требования, в том числе относительно запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана, которые Скандинавские страны пока не готовы выполнить.
В России неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом Кремль не считает вступление двух нордических стран в организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности этого государства не существует.