https://ria.ru/20220607/reaktsiya-1793624920.html

Пушков ответил главе SUPO, удивившемуся реакции России на планы по НАТО

Пушков ответил главе SUPO, удивившемуся реакции России на планы по НАТО - РИА Новости, 07.06.2022

Пушков ответил главе SUPO, удивившемуся реакции России на планы по НАТО

Глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари зря удивился отсутствию действий со стороны России из-за планов Хельсинки вступить в НАТО, заявил в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T03:15

2022-06-07T03:15

2022-06-07T09:50

финляндия

россия

хельсинки

нато

антти пелттари

алексей пушков

в мире

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари зря удивился отсутствию действий со стороны России из-за планов Хельсинки вступить в НАТО, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Ранее Пелттари высказал удивление, что после заявки Финляндии между его страной и Москвой "ничего не произошло".Политик отметил, что изменение статуса Хельсинки хоть и приведет к дополнительной напряженности в регионе, однако ситуация зависит от непосредственной глубины взаимодействия между Финляндией и остальными странами, входящими в военный блок."Прежде всего появятся ли военные базы и объекты НАТО на финской территории", — уточнил Пушков.Сенатор назвал логичными действия России. По его мнению, таким образом Москва показывает, что не стремится к конфликту с Североатлантическим альянсом.При этом страны Запада изначально неверно оценивают цели России.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. В середине мая Хельсинки и Стокгольм подали заявки на присоединение к блоку, но их рассмотрение фактически заблокировала Турция. Анкара выдвинула требования, в том числе относительно запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана, которые Скандинавские страны пока не готовы выполнить.В России неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом Кремль не считает вступление двух нордических стран в организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности этого государства не существует.

https://ria.ru/20220606/finlyandiya-1793473774.html

https://ria.ru/20220604/lavrov-1793205477.html

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финляндия, россия, хельсинки, нато, антти пелттари, алексей пушков, в мире