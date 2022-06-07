02:23 07.06.2022 (обновлено: 02:25 07.06.2022)
Во Франции заявили о неизбежной победе России в спецоперации
Член Бюро франко-российского диалога Жантийе: Россия победит в спецоперации на Украине
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы на позиции в Луганской народной республике
Артиллеристы на позиции в Луганской народной республике. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Действия вооруженных сил России приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине, заявил в колонке для Valeurs Actuelles член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе.
Специалист отметил, что западные СМИ выдают своим читателям искаженную информацию о ситуации в бывшей советской республике, но даже из их сообщений становится ясно истинное положение вещей.
"Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. <…> Окончательный исход <…> не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта", — добавил специалист.
Он указал, что российские войска сломили сопротивление тех частей ВСУ, которые были способны к какому-либо вооруженному противодействию в начале спецоперации. Жантийе также обратил внимание на стратегические успехи Москвы в районе Северодонецка.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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