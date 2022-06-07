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Во Франции заявили о неизбежной победе России в спецоперации - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/razgrom-1793623188.html
Во Франции заявили о неизбежной победе России в спецоперации
Во Франции заявили о неизбежной победе России в спецоперации - РИА Новости, 07.06.2022
Во Франции заявили о неизбежной победе России в спецоперации
Действия вооруженных сил России приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине, заявил в колонке для Valeurs Actuelles член Бюро франко-российского... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T02:23
2022-06-07T02:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
франция
пьер жантийе
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Действия вооруженных сил России приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине, заявил в колонке для Valeurs Actuelles член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе.Специалист отметил, что западные СМИ выдают своим читателям искаженную информацию о ситуации в бывшей советской республике, но даже из их сообщений становится ясно истинное положение вещей.Он указал, что российские войска сломили сопротивление тех частей ВСУ, которые были способны к какому-либо вооруженному противодействию в начале спецоперации. Жантийе также обратил внимание на стратегические успехи Москвы в районе Северодонецка.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220606/armiya-1793590743.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, франция, пьер жантийе
02:23 07.06.2022 (обновлено: 02:25 07.06.2022)
 
Во Франции заявили о неизбежной победе России в спецоперации

Член Бюро франко-российского диалога Жантийе: Россия победит в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы на позиции в Луганской народной республике
Артиллеристы на позиции в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы на позиции в Луганской народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Действия вооруженных сил России приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине, заявил в колонке для Valeurs Actuelles член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе.
Специалист отметил, что западные СМИ выдают своим читателям искаженную информацию о ситуации в бывшей советской республике, но даже из их сообщений становится ясно истинное положение вещей.
"Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. <…> Окончательный исход <…> не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта", — добавил специалист.
Он указал, что российские войска сломили сопротивление тех частей ВСУ, которые были способны к какому-либо вооруженному противодействию в начале спецоперации. Жантийе также обратил внимание на стратегические успехи Москвы в районе Северодонецка.
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По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныФранцияПьер Жантийе
 
 
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