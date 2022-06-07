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Во Франции заявили о неизбежной победе России в спецоперации

Во Франции заявили о неизбежной победе России в спецоперации - РИА Новости, 07.06.2022

Во Франции заявили о неизбежной победе России в спецоперации

Действия вооруженных сил России приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине, заявил в колонке для Valeurs Actuelles член Бюро франко-российского... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T02:23

2022-06-07T02:23

2022-06-07T02:25

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

франция

пьер жантийе

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Действия вооруженных сил России приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине, заявил в колонке для Valeurs Actuelles член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе.Специалист отметил, что западные СМИ выдают своим читателям искаженную информацию о ситуации в бывшей советской республике, но даже из их сообщений становится ясно истинное положение вещей.Он указал, что российские войска сломили сопротивление тех частей ВСУ, которые были способны к какому-либо вооруженному противодействию в начале спецоперации. Жантийе также обратил внимание на стратегические успехи Москвы в районе Северодонецка.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220606/armiya-1793590743.html

https://ria.ru/20220607/krym-1793621581.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, франция, пьер жантийе