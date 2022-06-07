https://ria.ru/20220607/raskhody-1793792984.html

"Ромир" сообщил о росте недельных расходов и среднего чека россиян

"Ромир" сообщил о росте недельных расходов и среднего чека россиян - РИА Новости, 07.06.2022

"Ромир" сообщил о росте недельных расходов и среднего чека россиян

Недельные расходы россиян за период с 30 мая по 5 июня выросли на 0,3%, средняя стоимость одной покупки - на 2,4%, следует из данных исследовательского холдинга РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:07

2022-06-07T17:07

2022-06-07T17:07

экономика

россия

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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Недельные расходы россиян за период с 30 мая по 5 июня выросли на 0,3%, средняя стоимость одной покупки - на 2,4%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир"."В период с 30 мая по 5 июня средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 0,3%. Индекс недельных расходов составил 5 276 рублей", - говорится в сообщении.При этом в годовой динамике расходы выросли на 4,7%."Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 2,4%. Средняя стоимость одной покупки составила 672 рубля", - говорится в материалах исследования.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 9,5%.Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 000 жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.

https://ria.ru/20220519/raskhody-1789468675.html

https://ria.ru/20220529/defolt-1791506336.html

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экономика, россия