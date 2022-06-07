https://ria.ru/20220607/ranenyy-1793858590.html

При обстреле украинскими войсками поселка Красный Партизан ранен мужчина

При обстреле украинскими войсками поселка Красный Партизан ранен мужчина - РИА Новости, 07.06.2022

При обстреле украинскими войсками поселка Красный Партизан ранен мужчина

Украинские войска в 19.40 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Красный Партизан в ДНР, ранен мужчина, заявили в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T21:39

2022-06-07T21:39

2022-06-07T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Красный Партизан в ДНР, ранен мужчина, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Красный Партизан: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении СЦКК.Как уточнили в штабе территориальной обороны ДНР, в результате обстрела был ранен мужчина.На прошлой неделе штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что при обстреле украинскими войсками населенного пункта Красный Партизан было повреждено здание школы.

https://ria.ru/20220607/obvineniya-1793844060.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк