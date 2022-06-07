https://ria.ru/20220607/ranenyy-1793858590.html
При обстреле украинскими войсками поселка Красный Партизан ранен мужчина
При обстреле украинскими войсками поселка Красный Партизан ранен мужчина - РИА Новости, 07.06.2022
При обстреле украинскими войсками поселка Красный Партизан ранен мужчина
Украинские войска в 19.40 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Красный Партизан в ДНР, ранен мужчина, заявили в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T21:39
2022-06-07T21:39
2022-06-07T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Красный Партизан в ДНР, ранен мужчина, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Красный Партизан: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении СЦКК.Как уточнили в штабе территориальной обороны ДНР, в результате обстрела был ранен мужчина.На прошлой неделе штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что при обстреле украинскими войсками населенного пункта Красный Партизан было повреждено здание школы.
https://ria.ru/20220607/obvineniya-1793844060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
При обстреле украинскими войсками поселка Красный Партизан ранен мужчина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан ранен мужчина