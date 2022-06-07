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При обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/ranenaya-1793859980.html
При обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина
При обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина - РИА Новости, 07.06.2022
При обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина
Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войска населенного пункта Ольгинка в ДНР, заявили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T21:49
2022-06-07T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войска населенного пункта Ольгинка в ДНР, заявили в штабе территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Ольгинку, по ул. Маяковского получила ранение женщина", - сообщили в штабе.
https://ria.ru/20220607/obvineniya-1793844060.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
21:49 07.06.2022
 
При обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина

Штаб теробороны ДНР: при обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные неподалеку от обстрелянного ВСУ дома в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные неподалеку от обстрелянного ВСУ дома в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные неподалеку от обстрелянного ВСУ дома в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войска населенного пункта Ольгинка в ДНР, заявили в штабе территориальной обороны республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Ольгинку, по ул. Маяковского получила ранение женщина", - сообщили в штабе.
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