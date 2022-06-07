https://ria.ru/20220607/ranenaya-1793859980.html

При обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина

При обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина - РИА Новости, 07.06.2022

При обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина

Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войска населенного пункта Ольгинка в ДНР, заявили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T21:49

2022-06-07T21:49

2022-06-07T21:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войска населенного пункта Ольгинка в ДНР, заявили в штабе территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Ольгинку, по ул. Маяковского получила ранение женщина", - сообщили в штабе.

https://ria.ru/20220607/obvineniya-1793844060.html

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика