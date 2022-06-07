https://ria.ru/20220607/ranenaya-1793859980.html
При обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина
При обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина - РИА Новости, 07.06.2022
При обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина
Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войска населенного пункта Ольгинка в ДНР, заявили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T21:49
2022-06-07T21:49
2022-06-07T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войска населенного пункта Ольгинка в ДНР, заявили в штабе территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Ольгинку, по ул. Маяковского получила ранение женщина", - сообщили в штабе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
При обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина
Штаб теробороны ДНР: при обстреле украинскими войсками поселка Ольгинка ранена женщина