https://ria.ru/20220607/rabota-1793639012.html

Россияне рассказали, чем бы занимались, если бы у них не было работы

Россияне рассказали, чем бы занимались, если бы у них не было работы - РИА Новости, 07.06.2022

Россияне рассказали, чем бы занимались, если бы у них не было работы

Каждый одиннадцатый россиянин не представляет своей жизни без работы, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:43

2022-06-07T08:43

2022-06-07T08:43

общество

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Каждый одиннадцатый россиянин не представляет своей жизни без работы, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В ходе исследования 1600 представителям экономически активного населения из всех округов страны был задан вопрос: "Чем бы вы занимались, если бы не работали?". Большинство (27%) ответили, что проводили бы время в путешествиях, однако 9% респондентов признались, что не могли бы жить без работы: среди них инженерно-технические работники, квалифицированные рабочие, медики, юристы, программисты и дизайнеры.Больше внимания своему хобби уделяли бы 12% опрошенных. Вели бы домашнее хозяйство и занимались семьей 11%. По 8% респондентов пустили бы свои силы на благотворительность и саморазвитие. Еще 7% трудились бы на огороде. В мире без работы 6% больше занимались бы спортом, 5% - образованием или наукой, 4% — своим здоровьем.По 3% предпочли бы пассивный отдых, развитие собственного бизнеса, а также написание и чтение книг. На любимые дела, изучение иностранных языков, воспитание детей и внуков и живопись тратили бы свое время по 2% россиян, на ремонт и занятия музыкой — по 1%. Еще 9%, если бы не работали, нашли себе другие дела: упоминались рыбалка, посещение театров и музеев, животноводство, ведение блога и прочее.В мире без работы заниматься творчеством, семьей, благотворительностью, собственным бизнесом, чтением книг и воспитанием детей чаще хотели бы женщины. Тех, кто уделял бы время туризму, огороду, спорту и образованию, больше среди мужчин. Не мыслят своего существования без работы тоже чаще мужчины (10% против 7% среди женщин).

https://ria.ru/20220607/otpusk-1793628976.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия