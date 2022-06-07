https://ria.ru/20220607/putin-1793764201.html
Путин призвал выяснить, почему не все взяли отсрочку по страховым взносам
Путин призвал выяснить, почему не все взяли отсрочку по страховым взносам - РИА Новости, 07.06.2022
Путин призвал выяснить, почему не все взяли отсрочку по страховым взносам
Далеко не все предприятия воспользовались правом на отсрочку по уплате страховых взносов, надо разобраться в причинах, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:39
2022-06-07T15:39
2022-06-07T15:39
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Далеко не все предприятия воспользовались правом на отсрочку по уплате страховых взносов, надо разобраться в причинах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам."Для компаний ряда отраслей экономики предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов за второй квартал текущего года. Однако, судя по бюджетной статистике, – мы совсем недавно говорили об этом с председателем правительства, – далеко не все предприятия в мае воспользовались такой возможностью", - сказал Путин.По его словам, предприятия выбрали менее половины средств, предусмотренных на эту льготу в федеральном бюджете. "Было 350 миллиардов у нас предусмотрено, а 137 (миллиардов рублей - ред.) взяли только", - пояснил глава государства."Давайте сегодня тоже разберемся, в чем здесь причина. Но в любом случае прошу правительство, регионы, наши ведущие деловые объединения плотнее работать с бизнесом и детально доносить информацию до компаний на местах о том, кто имеет право на отсрочку по страховым взносам, как реализовать это право и так далее", - заявил Путин.Правительство России среди мер поддержки экономики предусмотрело отсрочку уплаты страховых взносов за второй и третий квартал текущего года для предприятий из широкого круга отраслей, включая производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу IТ и телекоммуникаций. Выпадающие доходы государственных внебюджетных фондов от этой меры будут компенсированы из федерального бюджета. Минфин ранее оценил общий объем дополнительных расходов казны на эти цели в 1,6 триллиона рублей в текущем году.
https://ria.ru/20220607/kreditovanie-1793729855.html
https://ria.ru/20220607/proizvodstvo-1793743216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин
Путин призвал выяснить, почему не все взяли отсрочку по страховым взносам
Путин: надо разобраться, почему не все компании взяли отсрочку по уплате страховых взносов
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Далеко не все предприятия воспользовались правом на отсрочку по уплате страховых взносов, надо разобраться в причинах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам.
"Для компаний ряда отраслей экономики предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов за второй квартал текущего года. Однако, судя по бюджетной статистике, – мы совсем недавно говорили об этом с председателем правительства, – далеко не все предприятия в мае воспользовались такой возможностью", - сказал Путин
.
По его словам, предприятия выбрали менее половины средств, предусмотренных на эту льготу в федеральном бюджете. "Было 350 миллиардов у нас предусмотрено, а 137 (миллиардов рублей - ред.) взяли только", - пояснил глава государства.
"Давайте сегодня тоже разберемся, в чем здесь причина. Но в любом случае прошу правительство, регионы, наши ведущие деловые объединения плотнее работать с бизнесом и детально доносить информацию до компаний на местах о том, кто имеет право на отсрочку по страховым взносам, как реализовать это право и так далее", - заявил Путин.
Правительство России
среди мер поддержки экономики предусмотрело отсрочку уплаты страховых взносов за второй и третий квартал текущего года для предприятий из широкого круга отраслей, включая производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу IТ и телекоммуникаций. Выпадающие доходы государственных внебюджетных фондов от этой меры будут компенсированы из федерального бюджета. Минфин р
анее оценил общий объем дополнительных расходов казны на эти цели в 1,6 триллиона рублей в текущем году.