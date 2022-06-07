https://ria.ru/20220607/putin-1793729754.html
Путин сообщил о стабильной ситуации на валютном рынке
Путин сообщил о стабильной ситуации на валютном рынке - РИА Новости, 07.06.2022
Путин сообщил о стабильной ситуации на валютном рынке
Ситуация на валютном рынке в РФ стабильна, укрепление рубля позволило ослабить требования к экспортерам по объему обязательной продажи валютной выручки, сообщил РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:54
2022-06-07T13:54
2022-06-07T15:00
владимир путин
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Ситуация на валютном рынке в РФ стабильна, укрепление рубля позволило ослабить требования к экспортерам по объему обязательной продажи валютной выручки, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."На валютном рынке ситуация также стабильная. Укрепление рубля позволило ослабить требования для экспортеров", - сказал глава государства.Путин напомнил, что ранее был снижен объем обязательной продажи валютной выручки с 80% до 50%, а сроки продажи - увеличены."По оценкам экспертов, по вашим оценкам, это решение должно упростить ведение внешней торговли. Однако хотел бы обратить внимание: здесь также есть определенные риски", - добавил президент.
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владимир путин, экономика, цены на нефть
13:54 07.06.2022 (обновлено: 15:00 07.06.2022)
Путин сообщил о стабильной ситуации на валютном рынке
Путин: ситуация на валютном рынке стабильна
МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Ситуация на валютном рынке в РФ стабильна, укрепление рубля позволило ослабить требования к экспортерам по объему обязательной продажи валютной выручки, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"На валютном рынке ситуация также стабильная. Укрепление рубля позволило ослабить требования для экспортеров", - сказал глава государства.
Путин напомнил, что ранее был снижен объем обязательной продажи валютной выручки с 80% до 50%, а сроки продажи - увеличены.
"По оценкам экспертов, по вашим оценкам, это решение должно упростить ведение внешней торговли. Однако хотел бы обратить внимание: здесь также есть определенные риски", - добавил президент.