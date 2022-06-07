https://ria.ru/20220607/putin-1793729754.html

Путин сообщил о стабильной ситуации на валютном рынке

Путин сообщил о стабильной ситуации на валютном рынке - РИА Новости, 07.06.2022

Путин сообщил о стабильной ситуации на валютном рынке

Ситуация на валютном рынке в РФ стабильна, укрепление рубля позволило ослабить требования к экспортерам по объему обязательной продажи валютной выручки, сообщил РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:54

2022-06-07T13:54

2022-06-07T15:00

владимир путин

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790711716_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_7c7b068d569041d712c2cb0ee25e78dc.jpg

МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Ситуация на валютном рынке в РФ стабильна, укрепление рубля позволило ослабить требования к экспортерам по объему обязательной продажи валютной выручки, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."На валютном рынке ситуация также стабильная. Укрепление рубля позволило ослабить требования для экспортеров", - сказал глава государства.Путин напомнил, что ранее был снижен объем обязательной продажи валютной выручки с 80% до 50%, а сроки продажи - увеличены."По оценкам экспертов, по вашим оценкам, это решение должно упростить ведение внешней торговли. Однако хотел бы обратить внимание: здесь также есть определенные риски", - добавил президент.

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793370117.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, цены на нефть