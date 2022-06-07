https://ria.ru/20220607/putin-1793729673.html
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Прямая трансляция
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.06.2022
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством по экономическим вопросам. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:54
2022-06-07T13:54
2022-06-07T13:54
владимир путин
правительство рф
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Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством по экономическим вопросам.
РИА Новости
1
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит совещание с Правительством по экономическим вопросам
LIVE: Путин проводит совещание с Правительством по экономическим вопросам
2022-06-07T13:54
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PT7M22S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, правительство рф, видео
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством по экономическим вопросам.
2022-06-07T13:54
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PT7M22S
Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством по экономическим вопросам.