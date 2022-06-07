https://ria.ru/20220607/putin-1793721700.html
Путин проведет совещание по экономике
Путин проведет совещание по экономике - РИА Новости, 07.06.2022
Путин проведет совещание по экономике
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:29
2022-06-07T13:29
2022-06-07T13:29
россия
владимир путин
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня череда рабочих встреч, и будет в середине дня открытое, по крайней мере, вступительное слово президента на совещании по экономическим вопросам. Эта практика еженедельных совещаний сохраняется", - сказал Песков, отметив, что участники совещания обсудят вопросы макроэкономики и различных отраслей.
https://ria.ru/20220606/ekonomika-1793416870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, экономика
Путин проведет совещание по экономике
Президент Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам