https://ria.ru/20220607/putin-1793721700.html

Путин проведет совещание по экономике

Путин проведет совещание по экономике - РИА Новости, 07.06.2022

Путин проведет совещание по экономике

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:29

2022-06-07T13:29

2022-06-07T13:29

россия

владимир путин

дмитрий песков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня череда рабочих встреч, и будет в середине дня открытое, по крайней мере, вступительное слово президента на совещании по экономическим вопросам. Эта практика еженедельных совещаний сохраняется", - сказал Песков, отметив, что участники совещания обсудят вопросы макроэкономики и различных отраслей.

https://ria.ru/20220606/ekonomika-1793416870.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, дмитрий песков, экономика