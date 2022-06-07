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Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели - РИА Новости, 07.06.2022
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Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели
Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели - РИА Новости, 07.06.2022
Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели
Россия и Украина входят в число крупнейших экспортеров пшеницы. С началом спецоперации оба государства испытывают проблемы с продажей зерна. Украина... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:02
2022-06-07T15:02
инфографика
экономика
экспорт
пшеница
россия
украина
канада
сша
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Россия и Украина входят в число крупнейших экспортеров пшеницы. С началом спецоперации оба государства испытывают проблемы с продажей зерна. Украина заминировала выходы из портов, и иностранные суда долгое время не могли покинуть страну. В России под санкции попал новороссийский порт, из которого отправляли большую часть грузов. Кроме того, возникли проблемы с денежными переводами, фрахтовкой и страхованием транспорта. Смотрите в инфографике Ria, какие страны продают больше всего пшеницы и кто их основные покупатели.
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экономика, экспорт, пшеница, россия, украина, канада, сша, франция, китай, египет, индонезия, турция, нигерия, инфографика
15:02 07.06.2022
 

Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели

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Россия и Украина входят в число крупнейших экспортеров пшеницы. С началом спецоперации оба государства испытывают проблемы с продажей зерна. Украина заминировала выходы из портов, и иностранные суда долгое время не могли покинуть страну. В России под санкции попал новороссийский порт, из которого отправляли большую часть грузов. Кроме того, возникли проблемы с денежными переводами, фрахтовкой и страхованием транспорта. Смотрите в инфографике Ria, какие страны продают больше всего пшеницы и кто их основные покупатели.
Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели
 
ИнфографикаЭкономикаЭкспортПшеницаРоссияУкраинаКанадаСШАФранцияКитайЕгипетИндонезияТурцияНигерия
 
 
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