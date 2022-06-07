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Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели

Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели - РИА Новости, 07.06.2022

Мировой рынок пшеницы: крупнейшие поставщики и покупатели

Россия и Украина входят в число крупнейших экспортеров пшеницы. С началом спецоперации оба государства испытывают проблемы с продажей зерна. Украина... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:02

2022-06-07T15:02

2022-06-07T15:02

инфографика

экономика

экспорт

пшеница

россия

украина

канада

сша

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Россия и Украина входят в число крупнейших экспортеров пшеницы. С началом спецоперации оба государства испытывают проблемы с продажей зерна. Украина заминировала выходы из портов, и иностранные суда долгое время не могли покинуть страну. В России под санкции попал новороссийский порт, из которого отправляли большую часть грузов. Кроме того, возникли проблемы с денежными переводами, фрахтовкой и страхованием транспорта. Смотрите в инфографике Ria, какие страны продают больше всего пшеницы и кто их основные покупатели.

россия

украина

канада

сша

франция

китай

египет

индонезия

турция

нигерия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, экспорт, пшеница, россия, украина, канада, сша, франция, китай, египет, индонезия, турция, нигерия, инфографика