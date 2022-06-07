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Итальянский депутат назвал слова Медведева о противниках России логичными - РИА Новости, 07.06.2022
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Итальянский депутат назвал слова Медведева о противниках России логичными
Итальянский депутат назвал слова Медведева о противниках России логичными - РИА Новости, 07.06.2022
Итальянский депутат назвал слова Медведева о противниках России логичными
Итальянский депутат и известный арт-критик Витторио Згарби назвал логичными заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о ненависти к противникам РФ. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:05
2022-06-07T19:30
в мире
нато
украина
италия
дмитрий медведев
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РИМ, 7 июн – РИА Новости. Итальянский депутат и известный арт-критик Витторио Згарби назвал логичными заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о ненависти к противникам РФ.Ранее Медведев объяснил резкость своей риторики в Telegram-канале ненавистью к тем, кто хочет уничтожить Россию, назвав их "ублюдками" и "выродками"."Он говорит логичную вещь, можно быть против российской армии или российского правительства, но уж точно не против российских граждан. Это нечто, лишенное всякого основания, совершенно нелогичное, фальшивое и бессмысленное противопоставление", - приводит слова Згарби агентство askanews. Говоря о конфликте на Украине, Згарби напомнил , что папа Римский назвал в качестве одной из его причин действия НАТО у границ РФ. В начале мая в интервью итальянской газете Corriere della Sera понтифик предположил, что к развязыванию конфликта привел "лай НАТО у дверей России"."Американская политика в Ираке и Афганистане была катастрофой, в частности. В Афганистане через двадцать лет мы вернулись к исходной точке. США, по сути, получили результат, противоположный тому, которого они хотели добиться", - сказал парламентарий.
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в мире, нато, украина, италия, дмитрий медведев
19:05 07.06.2022 (обновлено: 19:30 07.06.2022)
 
Итальянский депутат назвал слова Медведева о противниках России логичными

Итальянский депутат Згарби назвал слова Медведева о врагах России логичными

© Фото : Manfred HeydeЗдание парламента Италии
Здание парламента Италии - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : Manfred Heyde
Здание парламента Италии. Архивное фото
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РИМ, 7 июн – РИА Новости. Итальянский депутат и известный арт-критик Витторио Згарби назвал логичными заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о ненависти к противникам РФ.
Ранее Медведев объяснил резкость своей риторики в Telegram-канале ненавистью к тем, кто хочет уничтожить Россию, назвав их "ублюдками" и "выродками".
"Он говорит логичную вещь, можно быть против российской армии или российского правительства, но уж точно не против российских граждан. Это нечто, лишенное всякого основания, совершенно нелогичное, фальшивое и бессмысленное противопоставление", - приводит слова Згарби агентство askanews. Говоря о конфликте на Украине, Згарби напомнил , что папа Римский назвал в качестве одной из его причин действия НАТО у границ РФ. В начале мая в интервью итальянской газете Corriere della Sera понтифик предположил, что к развязыванию конфликта привел "лай НАТО у дверей России".
"Американская политика в Ираке и Афганистане была катастрофой, в частности. В Афганистане через двадцать лет мы вернулись к исходной точке. США, по сути, получили результат, противоположный тому, которого они хотели добиться", - сказал парламентарий.
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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В миреНАТОУкраинаИталияДмитрий Медведев
 
 
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