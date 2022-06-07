https://ria.ru/20220607/proizvodstvo-1793743216.html

Путин заявил о рисках сильного спада производства в некоторых отраслях

Путин заявил о рисках сильного спада производства в некоторых отраслях - РИА Новости, 07.06.2022

Путин заявил о рисках сильного спада производства в некоторых отраслях

Ряд отраслей в РФ, в частности, черная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:36

2022-06-07T14:36

2022-06-07T14:36

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ряд отраслей в РФ, в частности, черная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Прежде всего хочу сказать о динамике промышленности. Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось и заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например, черная металлургия сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе", - сказал Путин.Он отметил, что за последнее время прошло несколько отраслевых совещаний, на которых были рассмотрены и обозначены приоритетные задачи, меры поддержки компаний и коллективов в текущих условиях. "Я обращаю внимание коллег из правительства: важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств", - добавил Путин.При этом, по его словам, сельское хозяйство и строительство показывают положительную динамику.

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793010788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин