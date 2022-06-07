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Путин заявил о рисках сильного спада производства в некоторых отраслях - РИА Новости, 07.06.2022
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Путин заявил о рисках сильного спада производства в некоторых отраслях
Путин заявил о рисках сильного спада производства в некоторых отраслях - РИА Новости, 07.06.2022
Путин заявил о рисках сильного спада производства в некоторых отраслях
Ряд отраслей в РФ, в частности, черная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:36
2022-06-07T14:36
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ряд отраслей в РФ, в частности, черная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Прежде всего хочу сказать о динамике промышленности. Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось и заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например, черная металлургия сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе", - сказал Путин.Он отметил, что за последнее время прошло несколько отраслевых совещаний, на которых были рассмотрены и обозначены приоритетные задачи, меры поддержки компаний и коллективов в текущих условиях. "Я обращаю внимание коллег из правительства: важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств", - добавил Путин.При этом, по его словам, сельское хозяйство и строительство показывают положительную динамику.
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экономика, россия, владимир путин
14:36 07.06.2022
 
Путин заявил о рисках сильного спада производства в некоторых отраслях

Путин: некоторые отрасли сигнализируют о среднесрочных рисках сильного спада производства

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ряд отраслей в РФ, в частности, черная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Прежде всего хочу сказать о динамике промышленности. Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось и заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например, черная металлургия сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе", - сказал Путин.
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Он отметил, что за последнее время прошло несколько отраслевых совещаний, на которых были рассмотрены и обозначены приоритетные задачи, меры поддержки компаний и коллективов в текущих условиях. "Я обращаю внимание коллег из правительства: важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств", - добавил Путин.
При этом, по его словам, сельское хозяйство и строительство показывают положительную динамику.
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