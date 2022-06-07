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Производитель ракет "Союз" отправит в простой сотрудников на Байконуре

Производитель ракет "Союз" отправит в простой сотрудников на Байконуре - РИА Новости, 07.06.2022

Производитель ракет "Союз" отправит в простой сотрудников на Байконуре

Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" 14 июня отправит сотрудников своего байконурского филиала в простой на месяц в связи с тем, что пуски... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:58

2022-06-07T14:58

2022-06-07T14:58

байконур (город)

космос - риа наука

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МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" 14 июня отправит сотрудников своего байконурского филиала в простой на месяц в связи с тем, что пуски планируются только в августе, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКЦ."Приказом по АО "РКЦ "Прогресс" для работников Байконурского филиала предприятия введен период простоя с 14 июня по 17 июля 2022 года", - говорится в сообщении."Решение о введении простоя принято в связи с отсутствием пусковых работ на космодроме Байконур в июне-июле 2022 года. Оплата простоя по вине работодателя будет проводиться в соответствии со статьей 157 ТК РФ в размере 2/3 средней заработной платы", - уточнили в пресс-службе.Ближайшие пуски ракет "Союз" с Байконура ожидаются в августе и сентябре.

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байконур (город), космос - риа наука, россия, союз