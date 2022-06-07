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Производитель ракет "Союз" отправит в простой сотрудников на Байконуре - РИА Новости, 07.06.2022
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Производитель ракет "Союз" отправит в простой сотрудников на Байконуре
Производитель ракет "Союз" отправит в простой сотрудников на Байконуре - РИА Новости, 07.06.2022
Производитель ракет "Союз" отправит в простой сотрудников на Байконуре
Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" 14 июня отправит сотрудников своего байконурского филиала в простой на месяц в связи с тем, что пуски... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:58
2022-06-07T14:58
байконур (город)
космос - риа наука
россия
союз
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МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" 14 июня отправит сотрудников своего байконурского филиала в простой на месяц в связи с тем, что пуски планируются только в августе, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКЦ."Приказом по АО "РКЦ "Прогресс" для работников Байконурского филиала предприятия введен период простоя с 14 июня по 17 июля 2022 года", - говорится в сообщении."Решение о введении простоя принято в связи с отсутствием пусковых работ на космодроме Байконур в июне-июле 2022 года. Оплата простоя по вине работодателя будет проводиться в соответствии со статьей 157 ТК РФ в размере 2/3 средней заработной платы", - уточнили в пресс-службе.Ближайшие пуски ракет "Союз" с Байконура ожидаются в августе и сентябре.
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байконур (город), космос - риа наука, россия, союз
14:58 07.06.2022
 
Производитель ракет "Союз" отправит в простой сотрудников на Байконуре

Работники РКЦ "Прогресс" на Байконуре уйдут в простой с 14 июня по 17 июля

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСборка ракет-носителей в цеху РКЦ "Прогресс"
Сборка ракет-носителей в цеху РКЦ Прогресс - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сборка ракет-носителей в цеху РКЦ "Прогресс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" 14 июня отправит сотрудников своего байконурского филиала в простой на месяц в связи с тем, что пуски планируются только в августе, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКЦ.
"Приказом по АО "РКЦ "Прогресс" для работников Байконурского филиала предприятия введен период простоя с 14 июня по 17 июля 2022 года", - говорится в сообщении.
"Решение о введении простоя принято в связи с отсутствием пусковых работ на космодроме Байконур в июне-июле 2022 года. Оплата простоя по вине работодателя будет проводиться в соответствии со статьей 157 ТК РФ в размере 2/3 средней заработной платы", - уточнили в пресс-службе.
Ближайшие пуски ракет "Союз" с Байконура ожидаются в августе и сентябре.
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Байконур (город)Космос - РИА НаукаРоссияСоюз
 
 
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