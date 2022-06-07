https://ria.ru/20220607/prognoz-1793779799.html

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год - РИА Новости, 07.06.2022

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год

Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год до 2,9% с январских 4,1%, говорится в докладе финансового института. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:31

2022-06-07T16:31

2022-06-07T16:40

экономика

европа

всемирный банк

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год до 2,9% с январских 4,1%, говорится в докладе финансового института.Прогноз на 2023 год также ухудшен - до 3% с 3,2%.В числе причин замедления экономического роста в текущем году ВБ называет более чем двухлетнюю пандемию коронавируса, а также ситуацию на Украине, которая ведет к росту цен на сырье, увеличивает риски перебоев с поставками и усугубляет ситуацию с инфляцией. Ускорение роста потребительских цен, в свою очередь, ведет к ужесточению монетарной политики."В следующем году практически не ожидается восстановления: прогнозируется лишь незначительный рост экономики - до все еще невысоких 3%... Многие "встречные ветры", в частности, высокие цены на сырьевые товары и продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики сохранятся", - отмечает ВБ.

https://ria.ru/20220607/ekonomika-1793728637.html

европа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, европа, всемирный банк