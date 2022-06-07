https://ria.ru/20220607/prognoz-1793779799.html
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год - РИА Новости, 07.06.2022
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год
Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год до 2,9% с январских 4,1%, говорится в докладе финансового института. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:31
2022-06-07T16:31
2022-06-07T16:40
экономика
европа
всемирный банк
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год до 2,9% с январских 4,1%, говорится в докладе финансового института.Прогноз на 2023 год также ухудшен - до 3% с 3,2%.В числе причин замедления экономического роста в текущем году ВБ называет более чем двухлетнюю пандемию коронавируса, а также ситуацию на Украине, которая ведет к росту цен на сырье, увеличивает риски перебоев с поставками и усугубляет ситуацию с инфляцией. Ускорение роста потребительских цен, в свою очередь, ведет к ужесточению монетарной политики."В следующем году практически не ожидается восстановления: прогнозируется лишь незначительный рост экономики - до все еще невысоких 3%... Многие "встречные ветры", в частности, высокие цены на сырьевые товары и продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики сохранятся", - отмечает ВБ.
https://ria.ru/20220607/ekonomika-1793728637.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, европа, всемирный банк
16:31 07.06.2022 (обновлено: 16:40 07.06.2022)
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 2,9 процента