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На сайте РИА Новости стартовал проект о нарковойне Украины против России

На сайте РИА Новости стартовал проект о нарковойне Украины против России - РИА Новости, 07.06.2022

На сайте РИА Новости стартовал проект о нарковойне Украины против России

о наркоинтервенциях со стороны Украины запущен агентством РИА Новости. Это - журналистское расследование о работе подпольных наркогруппировок, которые на... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:42

2022-06-07T12:42

2022-06-07T12:42

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Новый специальный проект "Дурь. Наркотическая война Украины против России" о наркоинтервенциях со стороны Украины запущен агентством РИА Новости. Это - журналистское расследование о работе подпольных наркогруппировок, которые на протяжении последних восьми лет осуществляли поставку синтетических наркотиков в РФ под кураторством ВСУ. В проекте представлены данные российских правоохранительных органов и приводятся записи разговоров с осужденными наркодилерами, содержащими свидетельства того, что Украина стала кузницей кадров для наркобизнеса, как и основным поставщиком синтетических наркотиков в Россию при участии украинских спецслужб.Проект разбит на рубрики, включающие видео, интервью, инфографику, которые демонстрируют главную задачу этой гибридной войны: "затопить российскую молодежь в наркотиках", а также софинансировать праворадикальные структуры, такие как "Правый сектор"* или "Азов", против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела .РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.*Запрещенная в России террористическая организация

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

риа новости, новости агентства, миа "россия сегодня", правый сектор, технологии