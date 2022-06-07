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На сайте РИА Новости стартовал проект о нарковойне Украины против России - РИА Новости, 07.06.2022
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На сайте РИА Новости стартовал проект о нарковойне Украины против России
На сайте РИА Новости стартовал проект о нарковойне Украины против России - РИА Новости, 07.06.2022
На сайте РИА Новости стартовал проект о нарковойне Украины против России
о наркоинтервенциях со стороны Украины запущен агентством РИА Новости. Это - журналистское расследование о работе подпольных наркогруппировок, которые на... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:42
2022-06-07T12:42
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Новый специальный проект "Дурь. Наркотическая война Украины против России" о наркоинтервенциях со стороны Украины запущен агентством РИА Новости. Это - журналистское расследование о работе подпольных наркогруппировок, которые на протяжении последних восьми лет осуществляли поставку синтетических наркотиков в РФ под кураторством ВСУ. В проекте представлены данные российских правоохранительных органов и приводятся записи разговоров с осужденными наркодилерами, содержащими свидетельства того, что Украина стала кузницей кадров для наркобизнеса, как и основным поставщиком синтетических наркотиков в Россию при участии украинских спецслужб.Проект разбит на рубрики, включающие видео, интервью, инфографику, которые демонстрируют главную задачу этой гибридной войны: "затопить российскую молодежь в наркотиках", а также софинансировать праворадикальные структуры, такие как "Правый сектор"* или "Азов", против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела .РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.*Запрещенная в России террористическая организация
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Алёна Пава
Алёна Пава
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риа новости, новости агентства, миа "россия сегодня", правый сектор, технологии
12:42 07.06.2022
 

На сайте РИА Новости стартовал проект о нарковойне Украины против России

© РИА НовостиСпециальный проект "Дурь. Наркотическая война Украины против России"
Специальный проект Дурь. Наркотическая война Украины против России - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Новый специальный проект "Дурь. Наркотическая война Украины против России" о наркоинтервенциях со стороны Украины запущен агентством РИА Новости. Это - журналистское расследование о работе подпольных наркогруппировок, которые на протяжении последних восьми лет осуществляли поставку синтетических наркотиков в РФ под кураторством ВСУ. В проекте представлены данные российских правоохранительных органов и приводятся записи разговоров с осужденными наркодилерами, содержащими свидетельства того, что Украина стала кузницей кадров для наркобизнеса, как и основным поставщиком синтетических наркотиков в Россию при участии украинских спецслужб.
Проект разбит на рубрики, включающие видео, интервью, инфографику, которые демонстрируют главную задачу этой гибридной войны: "затопить российскую молодежь в наркотиках", а также софинансировать праворадикальные структуры, такие как "Правый сектор"* или "Азов", против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела .
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
*Запрещенная в России террористическая организация
Директор по дизайну коммуникаций и рекламы Глеб Киселев и начальник управления Дирекции по коммуникациям Алиса Белановская на вручении Национальной Премии интернет-контента - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 21:47
Проект РИА Новости завоевал Национальную Премию интернет-контента
 
РИА НовостиНовости агентстваМИА "Россия сегодня"Правый секторТехнологии
 
 
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