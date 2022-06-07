На сайте РИА Новости стартовал проект о нарковойне Украины против России
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Новый специальный проект "Дурь. Наркотическая война Украины против России" о наркоинтервенциях со стороны Украины запущен агентством РИА Новости. Это - журналистское расследование о работе подпольных наркогруппировок, которые на протяжении последних восьми лет осуществляли поставку синтетических наркотиков в РФ под кураторством ВСУ. В проекте представлены данные российских правоохранительных органов и приводятся записи разговоров с осужденными наркодилерами, содержащими свидетельства того, что Украина стала кузницей кадров для наркобизнеса, как и основным поставщиком синтетических наркотиков в Россию при участии украинских спецслужб.
Проект разбит на рубрики, включающие видео, интервью, инфографику, которые демонстрируют главную задачу этой гибридной войны: "затопить российскую молодежь в наркотиках", а также софинансировать праворадикальные структуры, такие как "Правый сектор"* или "Азов", против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела .
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