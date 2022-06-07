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В России стартовал проект "Экософия"

В России стартовал проект "Экософия" - РИА Новости, 07.06.2022

В России стартовал проект "Экософия"

Стартовал проект "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей", направленный на развитие экологической культуры населения. В... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:30

2022-06-07T12:30

2022-06-07T12:30

пресс-релизы

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МОСКВА, 7июн - АНО "Россия - страна возможностей". Стартовал проект "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей", направленный на развитие экологической культуры населения. В пресс-конференции, приуроченной к старту проекта, приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, экологисты и участники различных проектов и конкурсов президентской платформы "Россия – страна возможностей".Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поделилась данными исследований об отношении россиян к экологичному образу жизни:"Социологи фиксируют активное вовлечение россиян в экологическую повестку: 4% наших граждан уже отказались от полиэтиленовых пакетов, 6% сдают опасные отходы в специальные пункты приема, а 32% участвуют в субботниках и мероприятиях по уборке территорий. Но важно делать не только масштабные акции, нужно вовлекать людей в экологические проекты, формировать привычки, которые будут менять жизнь каждого человека, а значит, и развивать экологическую культуру в России. Одним из таких проектов и станет "Экософия".Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров подчеркнул актуальность запроса на запуск экологического проекта в линейке конкурсов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Принять участие в "Экософии" может каждый гражданин РФ старше 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте экософия.рф, а после – изучать информационные материалы и выполнять задания от партнеров."Почти половину россиян можно отнести к тем, кто вовлечен в ту или иную регулярную практику ответственного потребления, а каждый четвертый россиянин стал больше думать об экологии из-за пандемии. В ответ именно на этот запрос общества на президентской платформе "Россия – страна возможностей" сегодня стартует новый проект "Экософия". Это проект для активных людей с новым типом мышления, для людей, которые задумываются о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее. Мы согласны с тем, что прививать экологический образ жизни нужно с юности, поэтому участвовать в проекте смогут школьники с 14 лет. Еще одна особенность этого проекта, пожалуй, основная, в том, что регистрация не прекращается круглый год – любой участник может присоединиться к конкурсу до самого финала, который состоится в 2023 году. По итогам первого сезона проекта мы планируем собрать ЭкоСборную России, члены которой станут амбассадорами проекта и будут продвигать экологичный образ жизни, а мы, со своей стороны, будем поддерживать их. Победители проекта получат медийное сопровождение на федеральном уровне, что поможет им продвинуть свои инициативы", – рассказал Алексей Комиссаров.Соорганизатором проекта "Экософия" стал Российский экологический оператор. Его генеральный директор Денис Буцаев отметил, что важно начинать развивать общую экологическую культуру."Благодаря экопросветительским программам большее количество людей переходит к новой культуре потребления. Это касается и нашего основного направления работы – введения сортировки твердых коммунальных отходов. Наша компания – Российский экологический оператор – всячески поддерживает проекты, направленные на развитие экологической культуры, и мы рады, что будем реализовывать проект "Экософия" вместе с президентской платформой", – добавил Денис Буцаев.Чтобы участники могли наблюдать за своим развитием в рамках сезона, в проекте будут формироваться личные рейтинги. Их основой станут баллы, которые участники заработают за изучение материалов и выполнение заданий от партнеров проекта, а лидеры экорейтинга будут приглашены к участию в полуфинальных мероприятиях, которые будут проходить в разных регионах нашей страны. Это не единственная отличительная особенность нового проекта от уже имеющихся в линейке президентской платформы. Эксперт конкурса "Мастера гостеприимства", генеральный директор отеля "Амбассадор Калуга" Ирина Мельникова предложила проводить открытые мероприятия. Все полуфинальные мероприятия будут проходить на открытых городских площадках, некоторые – в рамках дней города. В мероприятиях будут участвовать лидеры экорейтинга, а также жители городов, где проходят полуфиналы.В рамках мероприятия, посвященного старту проекта "Экософия", спикеры также обсудили возможности для активных участников и победителей. По словам первого экотренера в России Романа Саблина, экологистам – людям, которые разрабатывают и реализовывают экологические проекты, а также тем, кто своим примером вовлекает людей в экологичный образ жизни, очень нужна медийная активность."Это позволит привлечь к идее ответственного потребления еще больше людей. А освещение активности на федеральном уровне – в самых популярных общественно-политических и профильных изданиях – обеспечит для экологистов социальный лифт, как раз то, что и является основной идеей президентской платформы "Россия – страна возможностей", – пояснил Роман Саблин.Такой же запрос проектная команда "Экософии" получила на форуме "Экосистема. Устойчивое развитие", когда в рамках одной из сессий молодые экологисты предлагали свои идеи для реализации проекта по развитию экологической культуры в России."Об этом постоянно говорят молодые экологисты, и сейчас подтвердили ее уже с экспертной позиции. Мы обязательно предусмотрим специальные медиапакеты для победителей проекта, чтобы они смогли получить поддержку на федеральном уровне", –подтвердил Денис Буцаев.Кроме этого, 1000 участников проекта "Экософия" смогут поехать в эколого-промышленные экспедиции по программе "Больше, чем путешествие", все активные участники смогут получить востребованные знания по экопрофессиям будущего. В рамках полуфинальных мероприятий будет возможность пройти консультации по карьерным траекториям от экспертов и наставников проекта. Также в ближайшее время планируется реализация отдельного совместного спецпроекта "Экософии" и Российских студенческих отрядов."У нас уже есть экоотряды, которые в летний период помогают национальным паркам и заповедникам, занимаются уменьшением воздействия антропогенных факторов на территории ООПТ и оборудуют их территории, работают с дендрариями, проводят строительно-восстановительные работы и помогают сотрудникам в наблюдениях. А с 2013 по 2017 год участники студенческих отрядов были привлечены для проведения экологических работ на территории архипелага Земля Франца-Иосифа. Но, пока, к сожалению, эти работы носят точечный характеры. Мы будем развивать экологические отряды как отдельное направление и делать это системно вместе с проектом "Экософия", – рассказал командир центрального штаба Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов.Также в рамках мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве с ППК "Российский экологический оператор", ФГБУ "Информационно-аналитический центр заповедного дела", Всероссийским обществом охраны природы, ФГБОУ ДО "Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, и АНО "АртМедиаОбразование".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы