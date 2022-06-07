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Некоторые пригороды Северодонецка остаются в "серой зоне" - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/prigorody-1793633535.html
Некоторые пригороды Северодонецка остаются в "серой зоне"
Некоторые пригороды Северодонецка остаются в "серой зоне" - РИА Новости, 07.06.2022
Некоторые пригороды Северодонецка остаются в "серой зоне"
Некоторые пригороды Северодонецка остаются в "серой зоне", то есть над ними нет устойчивого контроля одной из сторон, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T07:28
2022-06-07T07:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
северодонецк
луганская народная республика
россия
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 7 июн — РИА Новости. Некоторые пригороды Северодонецка остаются в "серой зоне", то есть над ними нет устойчивого контроля одной из сторон, передает корреспондент РИА Новости.Южные пригороды Северодонецка — Сиротино и Боровское — находятся в "серой зоне", то есть тут нет сил ни украинских военных, ни Народной милиции ЛНР.Соседнее с ними Метелкино частично находится под контролем ЛНР, по крайней мере, восточная часть села. Западная часть Метелкино также представляет из себя "серую зону".Украинские военные сейчас контролируют район Лесная дача на юго-западе Северодонецка, а также соседствующую с ним территорию городского аэропорта. В аэропорту силовики разместили артиллерию и продолжают обстрел жилых кварталов города, которые в целом находятся под контролем сил ЛНР. Также обстреливаются дороги в Северодонецк из соседнего Рубежного.В промзоне и на территории завода "Азот" до сих продолжаются стрелковые бои, судя по доносящимся оттуда автоматным и пулеметным очередям.В соседнем с Северодонецком городе Приволье также продолжаются стрелковые бои.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/severodonetsk-1793398736.html
северодонецк
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в мире, владимир путин, северодонецк, луганская народная республика, россия
07:28 07.06.2022
 
Некоторые пригороды Северодонецка остаются в "серой зоне"

Некоторые пригороды Северодонецка остаются без устойчивого контроля одной из сторон

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 7 июн — РИА Новости. Некоторые пригороды Северодонецка остаются в "серой зоне", то есть над ними нет устойчивого контроля одной из сторон, передает корреспондент РИА Новости.
Южные пригороды Северодонецка — Сиротино и Боровское — находятся в "серой зоне", то есть тут нет сил ни украинских военных, ни Народной милиции ЛНР.
Соседнее с ними Метелкино частично находится под контролем ЛНР, по крайней мере, восточная часть села. Западная часть Метелкино также представляет из себя "серую зону".
Украинские военные сейчас контролируют район Лесная дача на юго-западе Северодонецка, а также соседствующую с ним территорию городского аэропорта. В аэропорту силовики разместили артиллерию и продолжают обстрел жилых кварталов города, которые в целом находятся под контролем сил ЛНР. Также обстреливаются дороги в Северодонецк из соседнего Рубежного.
В промзоне и на территории завода "Азот" до сих продолжаются стрелковые бои, судя по доносящимся оттуда автоматным и пулеметным очередям.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022
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В соседнем с Северодонецком городе Приволье также продолжаются стрелковые бои.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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