https://ria.ru/20220607/pridnestrove-1793671117.html
В ПМР не исключили причастности Киева к сбросу взрывчатки с дрона
В ПМР не исключили причастности Киева к сбросу взрывчатки с дрона - РИА Новости, 07.06.2022
В ПМР не исключили причастности Киева к сбросу взрывчатки с дрона
В Приднестровье не исключают, что Киев причастен к диверсии во Владимировке, где дрон сбросил взрывные устройства, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:53
2022-06-07T10:53
2022-06-07T11:05
в мире
тирасполь
приднестровская молдавская республика
украина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Приднестровье не исключают, что Киев причастен к диверсии во Владимировке, где дрон сбросил взрывные устройства, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев."Отмечу, что данный населенный пункт находится достаточно близко к территории Украины. Конечно, наша следственная группа работает, но, судя по всему, сигналы и признаки, которые мы определили, говорят, что, вероятнее всего, этот летающий объект также прибыл с территории Украины", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". На вопрос о причастности Украины к диверсии Игнатьев ответил: "Не исключено. Весьма вероятно". Он подчеркнул, что жертв и пострадавших не было.Ранее следственный комитет ПМР сообщил, что 5 июня дрон сбросил два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5, на территорию автопарка резервного подразделения миротворцев в селе Владимировка, которое находится в 9 километрах восточнее Тирасполя. Пострадавших и разрушений нет, возбуждено дело по статье "диверсия".
https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, тирасполь, приднестровская молдавская республика, украина, молдавия
10:53 07.06.2022 (обновлено: 11:05 07.06.2022)
В ПМР не исключили причастности Киева к сбросу взрывчатки с дрона
В ПМР не исключили причастности Киева к сбросу взрывчатки с дрона во Владимировке