https://ria.ru/20220607/prazdnovanie-1793807401.html
В Старочеркасске ожидают примерно десять тысяч человек на 350-летие Петра I
В Старочеркасске ожидают примерно десять тысяч человек на 350-летие Петра I - РИА Новости, 07.06.2022
В Старочеркасске ожидают примерно десять тысяч человек на 350-летие Петра I
Порядка 10 тысяч человек, по предварительным подсчетам, примут участие в праздновании 350-летия со дня рождения Петра I в Старочеркасске Ростовской области 9... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:54
2022-06-07T17:54
2022-06-07T17:54
ростовская область
петр i
ростовская область
москва
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн – РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек, по предварительным подсчетам, примут участие в праздновании 350-летия со дня рождения Петра I в Старочеркасске Ростовской области 9 июня, сообщил журналистам первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.По его словам, празднование юбилейной даты со дня рождения царя-реформатора имеет особое значение для Ростовской области, так как первые крупные победы Петра I состоялись именно здесь. Ряд значимых мероприятий запланирован на 9 июня, день рождения Петра I, в станице Старочеркасской."Там пройдут концерты, показы боевых искусств тех времен, мастер-классы, а также фестиваль фейерверков "Первый салют Петра I"… По нашим оценкам, ожидается около 10 тысяч участников этих мероприятий", - сказал Гуськов.Он добавил, что площадка выбрана неслучайно: в 1696 году в казачьем городке Черкасске, ныне – станице Старочеркасской, возвращаясь с победой из второго Азовского похода в Москву по указу Петра I, наряду с салютными выстрелами, был дан первый в истории фейерверк в честь военной победы. "Поэтому в этот день после завершения торжественного мероприятия прозвучит салют в ознаменование исторического события, прошедшего на донской земле", - отметил Гуськов.По его данным, всего в год 350-летия со дня рождения Петра I в Ростовской области пройдет свыше 400 мероприятий: концертов, фестивалей, музейных и книжных выставочных проектов, театральных постановок. На реализацию самых крупных из них в областном бюджете предусмотрено более 18 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220607/minkultury-1793789415.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр i, ростовская область, москва
В Старочеркасске ожидают примерно десять тысяч человек на 350-летие Петра I
Порядка десяти тысяч человек ожидается на праздновании 350-летия Петра I в Старочеркасске
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн – РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек, по предварительным подсчетам, примут участие в праздновании 350-летия со дня рождения Петра I в Старочеркасске Ростовской области 9 июня, сообщил журналистам первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.
По его словам, празднование юбилейной даты со дня рождения царя-реформатора имеет особое значение для Ростовской области
, так как первые крупные победы Петра I
состоялись именно здесь. Ряд значимых мероприятий запланирован на 9 июня, день рождения Петра I, в станице Старочеркасской.
"Там пройдут концерты, показы боевых искусств тех времен, мастер-классы, а также фестиваль фейерверков "Первый салют Петра I"… По нашим оценкам, ожидается около 10 тысяч участников этих мероприятий", - сказал Гуськов.
Он добавил, что площадка выбрана неслучайно: в 1696 году в казачьем городке Черкасске, ныне – станице Старочеркасской, возвращаясь с победой из второго Азовского похода в Москву
по указу Петра I, наряду с салютными выстрелами, был дан первый в истории фейерверк в честь военной победы. "Поэтому в этот день после завершения торжественного мероприятия прозвучит салют в ознаменование исторического события, прошедшего на донской земле", - отметил Гуськов.
По его данным, всего в год 350-летия со дня рождения Петра I в Ростовской области пройдет свыше 400 мероприятий: концертов, фестивалей, музейных и книжных выставочных проектов, театральных постановок. На реализацию самых крупных из них в областном бюджете предусмотрено более 18 миллионов рублей.
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