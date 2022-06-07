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Пожар в пятиэтажке в Богородске ликвидировали
Пожар в пятиэтажке в Богородске ликвидировали - РИА Новости, 07.06.2022
Пожар в пятиэтажке в Богородске ликвидировали
Пожар в пятиэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T09:58
2022-06-07T09:58
2022-06-07T11:19
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости, что в квартире пятиэтажного дома в Богородске взорвался газовый баллон. Пострадали два человека, Из горящего здания спасены восемь человек, в том числе трое детей. Еще 32 человека были эвакуированы. Пожар удалось локализовать на площади 50 квадратных метров. По предварительной информации, несущие конструкции дома при взрыве не повреждены. Нарушены остекление и межкомнатная перегородка одной квартиры.В свою очередь, региональное управление МЧС сообщило о том, что в 08.30 поступило сообщение о пожаре на третьем этаже в пятиэтажном шестиподъездном многоквартирном жилом доме в Богородске на улице Чернышевского, дом 2. "Пожарно-спасательные подразделения реагировали по рангу пожара №2. В 08.54 (мск) пожар локализован на площади 50 квадратных метров. В 09.18 ликвидация открытого горения. В 9.45 ликвидация последствий пожара на площади 32 квадратных метра", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что погибших нет, пострадали два человека.Как сообщал губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, при ЧП пострадали женщина и ребенок, у них отравление продуктами горения.
https://ria.ru/20220605/yakutiya-1793291237.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:58 07.06.2022 (обновлено: 11:19 07.06.2022)
Пожар в пятиэтажке в Богородске ликвидировали
Пожар в пятиэтажке в Богородске в Нижегородской области ликвидировали