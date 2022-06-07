https://ria.ru/20220607/pozhar-1793659733.html

Пожар в пятиэтажке в Богородске ликвидировали

Пожар в пятиэтажке в Богородске ликвидировали - РИА Новости, 07.06.2022

Пожар в пятиэтажке в Богородске ликвидировали

Пожар в пятиэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T09:58

2022-06-07T09:58

2022-06-07T11:19

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости, что в квартире пятиэтажного дома в Богородске взорвался газовый баллон. Пострадали два человека, Из горящего здания спасены восемь человек, в том числе трое детей. Еще 32 человека были эвакуированы. Пожар удалось локализовать на площади 50 квадратных метров. По предварительной информации, несущие конструкции дома при взрыве не повреждены. Нарушены остекление и межкомнатная перегородка одной квартиры.В свою очередь, региональное управление МЧС сообщило о том, что в 08.30 поступило сообщение о пожаре на третьем этаже в пятиэтажном шестиподъездном многоквартирном жилом доме в Богородске на улице Чернышевского, дом 2. "Пожарно-спасательные подразделения реагировали по рангу пожара №2. В 08.54 (мск) пожар локализован на площади 50 квадратных метров. В 09.18 ликвидация открытого горения. В 9.45 ликвидация последствий пожара на площади 32 квадратных метра", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что погибших нет, пострадали два человека.Как сообщал губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, при ЧП пострадали женщина и ребенок, у них отравление продуктами горения.

https://ria.ru/20220605/yakutiya-1793291237.html

нижегородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)