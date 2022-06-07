https://ria.ru/20220607/poslushnitsy-1793805121.html

В российских монастырях появятся послушницы из Африки

В российских монастырях появятся послушницы из Африки - РИА Новости, 07.06.2022

В российских монастырях появятся послушницы из Африки

Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри в Москве примут первых кандидатов в монашество из Африки, сообщил патриарший экзарх Африки митрополит РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:50

2022-06-07T17:50

2022-06-07T17:50

религия

епифаний думенко

африка

русская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39663/15/396631519_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_254e889fd56ae74f96096dfa4c64fdfb.jpg

МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри в Москве примут первых кандидатов в монашество из Африки, сообщил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).Ранее патриарший экзарх Африки рассказал на пресс-конференции в международном мультимедийном центре "Россия сегодня", что несколько десятков африканцев намерены получить духовное образование в Русской православной церкви или поступить в российские монастыри, для получения африканцами духовного образования будут выделяться квоты.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.

https://ria.ru/20220601/voznesenie-1792478145.html

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

епифаний думенко, африка, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу)