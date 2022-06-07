В российских монастырях появятся послушницы из Африки
Митрополит Клинский Леонид: первые послушницы из Африки поступят в московские монастыри
Зачатьевский женский монастырь. Архивное фото
МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри в Москве примут первых кандидатов в монашество из Африки, сообщил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
"Определились с первыми женскими обителями, в которых традициями русского монашества будут делиться с африканскими послушницами. Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри столицы первыми примут кандидатов в монашество. Опыта настоятельницам-игумениям Викторине и Иулиании не занимать. С Божией помощью открываем новое духовное направление для Африки", - написал митрополит в своем Telegram-канале.
Ранее патриарший экзарх Африки рассказал на пресс-конференции в международном мультимедийном центре "Россия сегодня", что несколько десятков африканцев намерены получить духовное образование в Русской православной церкви или поступить в российские монастыри, для получения африканцами духовного образования будут выделяться квоты.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.