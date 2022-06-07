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В российских монастырях появятся послушницы из Африки - РИА Новости, 07.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220607/poslushnitsy-1793805121.html
В российских монастырях появятся послушницы из Африки
В российских монастырях появятся послушницы из Африки - РИА Новости, 07.06.2022
В российских монастырях появятся послушницы из Африки
Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри в Москве примут первых кандидатов в монашество из Африки, сообщил патриарший экзарх Африки митрополит РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:50
2022-06-07T17:50
религия
епифаний думенко
африка
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри в Москве примут первых кандидатов в монашество из Африки, сообщил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).Ранее патриарший экзарх Африки рассказал на пресс-конференции в международном мультимедийном центре "Россия сегодня", что несколько десятков африканцев намерены получить духовное образование в Русской православной церкви или поступить в российские монастыри, для получения африканцами духовного образования будут выделяться квоты.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
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епифаний думенко, африка, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
17:50 07.06.2022
 
В российских монастырях появятся послушницы из Африки

Митрополит Клинский Леонид: первые послушницы из Африки поступят в московские монастыри

© РИА Новости / Ирина ДенисоваЗачатьевский женский монастырь
Зачатьевский женский монастырь - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Ирина Денисова
Зачатьевский женский монастырь. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри в Москве примут первых кандидатов в монашество из Африки, сообщил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
"Определились с первыми женскими обителями, в которых традициями русского монашества будут делиться с африканскими послушницами. Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри столицы первыми примут кандидатов в монашество. Опыта настоятельницам-игумениям Викторине и Иулиании не занимать. С Божией помощью открываем новое духовное направление для Африки", - написал митрополит в своем Telegram-канале.
Ранее патриарший экзарх Африки рассказал на пресс-конференции в международном мультимедийном центре "Россия сегодня", что несколько десятков африканцев намерены получить духовное образование в Русской православной церкви или поступить в российские монастыри, для получения африканцами духовного образования будут выделяться квоты.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
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РелигияЕпифаний ДуменкоАфрикаРусская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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