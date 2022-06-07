https://ria.ru/20220607/poshliny-1793864294.html

Экономисты из ФРГ высказались за пошлины на российские энергоносители

Экономисты из ФРГ высказались за пошлины на российские энергоносители - РИА Новости, 07.06.2022

Экономисты из ФРГ высказались за пошлины на российские энергоносители

Немецкие экономисты выступают за введение пошлин на российские энергоносители как более эффективную альтернативу, чем эмбарго или снижение объемов импорта,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T22:46

2022-06-07T22:46

2022-06-07T22:54

экономика

евросоюз

swift

россия

германия

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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Немецкие экономисты выступают за введение пошлин на российские энергоносители как более эффективную альтернативу, чем эмбарго или снижение объемов импорта, сообщает один из ведущих экономических институтов Германии ifo со ссылкой на собственный опрос экономистов.В опросе, проводившемся 24-31 мая, приняли участие 158 экономистов. Большинство из них, 70%, высказались в пользу пошлин на российские энергоносители. По их мнению, это вынудит Россию снизить цены на экспорт энергоносителей. В то же время 23% опрошенных не считают пошлины эффективными - часть обосновывает это опасениями, что это приведет не к снижению, а к росту цен, часть же считает, что импорт просто нужно прекратить.Ранее ЕС опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

https://ria.ru/20220603/pshenitsa-1792877685.html

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экономика, евросоюз, swift, россия, германия