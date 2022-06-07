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Экономисты из ФРГ высказались за пошлины на российские энергоносители
Экономисты из ФРГ высказались за пошлины на российские энергоносители - РИА Новости, 07.06.2022
Экономисты из ФРГ высказались за пошлины на российские энергоносители
Немецкие экономисты выступают за введение пошлин на российские энергоносители как более эффективную альтернативу, чем эмбарго или снижение объемов импорта,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T22:46
2022-06-07T22:46
2022-06-07T22:54
экономика
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Немецкие экономисты выступают за введение пошлин на российские энергоносители как более эффективную альтернативу, чем эмбарго или снижение объемов импорта, сообщает один из ведущих экономических институтов Германии ifo со ссылкой на собственный опрос экономистов.В опросе, проводившемся 24-31 мая, приняли участие 158 экономистов. Большинство из них, 70%, высказались в пользу пошлин на российские энергоносители. По их мнению, это вынудит Россию снизить цены на экспорт энергоносителей. В то же время 23% опрошенных не считают пошлины эффективными - часть обосновывает это опасениями, что это приведет не к снижению, а к росту цен, часть же считает, что импорт просто нужно прекратить.Ранее ЕС опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
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экономика, евросоюз, swift, россия, германия
22:46 07.06.2022 (обновлено: 22:54 07.06.2022)
Экономисты из ФРГ высказались за пошлины на российские энергоносители
Опрос ifo: экономисты из ФРГ поддержали пошлины на энергоносители из России вместо эмбарго