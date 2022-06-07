https://ria.ru/20220607/port-1793739661.html

Порт Мариуполя задействуют для экспорта товаров

Порт Мариуполя задействуют для экспорта товаров - РИА Новости, 07.06.2022

Порт Мариуполя задействуют для экспорта товаров

Донецкая Народная Республика проработает возможность поставки товаров из порта Мариуполя в различные государства, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:22

2022-06-07T14:22

2022-06-07T14:22

мариуполь

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791933544_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c97cb91b002a4ad1c3e6ee5ea5e529d5.jpg

ЯЛТА, 7 июня – РИА Новости. Донецкая Народная Республика проработает возможность поставки товаров из порта Мариуполя в различные государства, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова."В нашей собственности появились суда. Первый рейс был осуществлен. Это была поставка на территорию Российской Федерации. На данный момент мы прорабатываем все возможные варианты и механизмы работы и с другими государствами, в частности задействуя для этого Азовское и по возможности Черное море", - сказала Никонорова журналистам.По ее словам, появление порта с освобождением Мариуполя является знаковым событием для республики.

https://ria.ru/20220606/zerno-1793346149.html

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, ситуация в днр и лнр