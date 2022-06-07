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Порт Мариуполя задействуют для экспорта товаров - РИА Новости, 07.06.2022
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Порт Мариуполя задействуют для экспорта товаров
Порт Мариуполя задействуют для экспорта товаров - РИА Новости, 07.06.2022
Порт Мариуполя задействуют для экспорта товаров
Донецкая Народная Республика проработает возможность поставки товаров из порта Мариуполя в различные государства, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:22
2022-06-07T14:22
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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ЯЛТА, 7 июня – РИА Новости. Донецкая Народная Республика проработает возможность поставки товаров из порта Мариуполя в различные государства, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова."В нашей собственности появились суда. Первый рейс был осуществлен. Это была поставка на территорию Российской Федерации. На данный момент мы прорабатываем все возможные варианты и механизмы работы и с другими государствами, в частности задействуя для этого Азовское и по возможности Черное море", - сказала Никонорова журналистам.По ее словам, появление порта с освобождением Мариуполя является знаковым событием для республики.
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мариуполь, ситуация в днр и лнр
14:22 07.06.2022
 
Порт Мариуполя задействуют для экспорта товаров

Глава МИД ДНР Никонорова: порт Мариуполя задействуют для экспорта товаров в другие страны

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПогрузка партии листового металла на судно типа "Славутич" в порту Мариуполя
Погрузка партии листового металла на судно типа Славутич в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Погрузка партии листового металла на судно типа "Славутич" в порту Мариуполя. Архивное фото
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ЯЛТА, 7 июня – РИА Новости. Донецкая Народная Республика проработает возможность поставки товаров из порта Мариуполя в различные государства, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
"В нашей собственности появились суда. Первый рейс был осуществлен. Это была поставка на территорию Российской Федерации. На данный момент мы прорабатываем все возможные варианты и механизмы работы и с другими государствами, в частности задействуя для этого Азовское и по возможности Черное море", - сказала Никонорова журналистам.
По ее словам, появление порта с освобождением Мариуполя является знаковым событием для республики.
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