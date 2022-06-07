Уехавший с Украины Порошенко посетил Польшу
Экс-президент Украины Петр Порошенко посетил Польшу
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, против которого на родине возбуждено множество уголовных дел, сообщил, что принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса в Польше.
Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой экс-президент, выехавший с Украины для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме, гуляет по Лондону. При этом покинуть Украину Порошенко удалось лишь с третьей попытки. В СМИ начали появляться сообщения, что, покинув страну, он пытается избежать наказания по ряду уголовных дел.
"Имел большое удовольствие принять участие в совместных дебатах Европейского финансового конгресса в Польше, модерируемых депутатом польского парламента Павлом Ковалем... Во время дискуссии я призвал предоставить Украине статус кандидата в ЕС и пояснил, что это будет мощным стимулом для Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Порошенко.
После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко на Украине возбудили 20 уголовных производств. Сам Порошенко заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Однако Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения для Порошенко.