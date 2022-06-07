Рейтинг@Mail.ru
Уехавший с Украины Порошенко посетил Польшу - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/poroshenko-1793747629.html
Уехавший с Украины Порошенко посетил Польшу
Уехавший с Украины Порошенко посетил Польшу - РИА Новости, 07.06.2022
Уехавший с Украины Порошенко посетил Польшу
Экс-президент Украины Петр Порошенко, против которого на родине возбуждено множество уголовных дел, сообщил, что принял участие в дебатах в рамках Европейского... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:49
2022-06-07T14:49
в мире
петр порошенко
украина
польша
европейская народная партия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_0:227:2440:1600_1920x0_80_0_0_266c183198156462fea11fb8159d0195.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, против которого на родине возбуждено множество уголовных дел, сообщил, что принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса в Польше.Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой экс-президент, выехавший с Украины для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме, гуляет по Лондону. При этом покинуть Украину Порошенко удалось лишь с третьей попытки. В СМИ начали появляться сообщения, что, покинув страну, он пытается избежать наказания по ряду уголовных дел."Имел большое удовольствие принять участие в совместных дебатах Европейского финансового конгресса в Польше, модерируемых депутатом польского парламента Павлом Ковалем... Во время дискуссии я призвал предоставить Украине статус кандидата в ЕС и пояснил, что это будет мощным стимулом для Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Порошенко.После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко на Украине возбудили 20 уголовных производств. Сам Порошенко заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Однако Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения для Порошенко.
https://ria.ru/20220606/poroshenko-1793548425.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_82:0:2359:1708_1920x0_80_0_0_a1b9db540313e3b7f245ff777fd02b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петр порошенко, украина, польша, европейская народная партия
14:49 07.06.2022
 
Уехавший с Украины Порошенко посетил Польшу

Экс-президент Украины Петр Порошенко посетил Польшу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, против которого на родине возбуждено множество уголовных дел, сообщил, что принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса в Польше.
Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой экс-президент, выехавший с Украины для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме, гуляет по Лондону. При этом покинуть Украину Порошенко удалось лишь с третьей попытки. В СМИ начали появляться сообщения, что, покинув страну, он пытается избежать наказания по ряду уголовных дел.
"Имел большое удовольствие принять участие в совместных дебатах Европейского финансового конгресса в Польше, модерируемых депутатом польского парламента Павлом Ковалем... Во время дискуссии я призвал предоставить Украине статус кандидата в ЕС и пояснил, что это будет мощным стимулом для Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Порошенко.
После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко на Украине возбудили 20 уголовных производств. Сам Порошенко заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Однако Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения для Порошенко.
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 17:41
Украинские СМИ опубликовали видеозапись с гуляющим по Лондону Порошенко
 
В миреПетр ПорошенкоУкраинаПольшаЕвропейская народная партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала