https://ria.ru/20220607/popravki-1793650396.html

Поправки в конституцию Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей

Поправки в конституцию Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей - РИА Новости, 07.06.2022

Поправки в конституцию Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей

Поправки в конституцию Казахстана на референдуме, согласно итоговым данным, поддержали 77,18% избирателей, сообщил председатель Центральной избирательной... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T09:37

2022-06-07T09:37

2022-06-07T10:23

казахстан

конституционный референдум в казахстане

в мире

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 7 июн - РИА Новости. Поправки в конституцию Казахстана на референдуме, согласно итоговым данным, поддержали 77,18% избирателей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Ранее со ссылкой на предварительные данные ЦИК сообщал, что поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей при явке на уровне 68,06%."Таким образом, 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, или 6 163 516 человек, проголосовали за конституционные поправки. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов", - сказал Абдиров на заседании Центризбиркома во вторник.Согласно данным ЦИК, число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66%, или 1 490 470 человек, от принявших участие в голосовании.Общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 642, число проголосовавших на референдуме - 7 985 769, или 68,05%.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 года попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

https://ria.ru/20220606/referendum-1793408786.html

https://ria.ru/20220606/kazakhstan-1793358275.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

казахстан, конституционный референдум в казахстане, в мире, касым-жомарт токаев