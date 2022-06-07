https://ria.ru/20220607/popravki-1793650396.html
Поправки в конституцию Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей
Поправки в конституцию Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей - РИА Новости, 07.06.2022
Поправки в конституцию Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей
Поправки в конституцию Казахстана на референдуме, согласно итоговым данным, поддержали 77,18% избирателей, сообщил председатель Центральной избирательной... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T09:37
2022-06-07T09:37
2022-06-07T10:23
казахстан
конституционный референдум в казахстане
в мире
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 7 июн - РИА Новости. Поправки в конституцию Казахстана на референдуме, согласно итоговым данным, поддержали 77,18% избирателей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Ранее со ссылкой на предварительные данные ЦИК сообщал, что поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей при явке на уровне 68,06%."Таким образом, 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, или 6 163 516 человек, проголосовали за конституционные поправки. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов", - сказал Абдиров на заседании Центризбиркома во вторник.Согласно данным ЦИК, число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66%, или 1 490 470 человек, от принявших участие в голосовании.Общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 642, число проголосовавших на референдуме - 7 985 769, или 68,05%.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 года попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
https://ria.ru/20220606/referendum-1793408786.html
https://ria.ru/20220606/kazakhstan-1793358275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, конституционный референдум в казахстане, в мире, касым-жомарт токаев
09:37 07.06.2022 (обновлено: 10:23 07.06.2022)
Поправки в конституцию Казахстана поддержали 77,18 процента избирателей
ЦИК Казахстана: поправки в конституцию поддержали 77,18 процента избирателей
НУР-СУЛТАН, 7 июн - РИА Новости. Поправки в конституцию Казахстана на референдуме, согласно итоговым данным, поддержали 77,18% избирателей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.
Конституционный референдум в Казахстане
прошел 5 июня. Ранее со ссылкой на предварительные данные ЦИК сообщал, что поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей при явке на уровне 68,06%.
"Таким образом, 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, или 6 163 516 человек, проголосовали за конституционные поправки. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов", - сказал Абдиров на заседании Центризбиркома во вторник.
Согласно данным ЦИК, число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66%, или 1 490 470 человек, от принявших участие в голосовании.
Общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 642, число проголосовавших на референдуме - 7 985 769, или 68,05%.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 года попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.
Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.
Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.