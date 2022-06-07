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СК доставил гумпомощь в Луганский дом ребенка
СК доставил гумпомощь в Луганский дом ребенка - РИА Новости, 07.06.2022
СК доставил гумпомощь в Луганский дом ребенка
Военные следователи СК РФ доставили грузовик гуманитарной помощи от разных региональных управлений Следственного комитета, собранной в рамках автопробега "От... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:22
2022-06-07T16:22
2022-06-07T16:22
специальная военная операция на украине
луганск
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
челябинская область
камаз (завод)
россия
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ЛУГАНСК, 7 июня - РИА Новости. Военные следователи СК РФ доставили грузовик гуманитарной помощи от разных региональных управлений Следственного комитета, собранной в рамках автопробега "От Кузбасса до Донбасса" в Луганский республиканский дом ребёнка, передает корреспондент РИА Новости.В "КАМАЗе", пришедшем в Луганск из России, оказалась помощь от следственных управлений СК по Свердловской, Тульской, Челябинской областей, Пермскому краю, ХМАО, ЯНАО и других регионов."Здесь сладости, предметы личного ухода, памперсы, книги, канцелярские товары, вода", - рассказала РИА Новости главврач дома ребенка Ирина Копейка.По ее словам, сейчас в доме ребёнка 85 детей в возрасте от 0 до 5 лет. 18 детей - возрастом до года.Многие из детей имеют диагнозы, есть даже малыши, родившиеся от ВИЧ-инфицированных родителей и матерей с туберкулезом. 16 детей имеют инвалидность. Большинство из воспитанников дома ребенка имеют родителей, однако те или лишены родительских прав, или заключили специальное трехстороннее соглашение на передачу сюда своего ребенка, так как сами не могут его обеспечить или сочетать воспитание с собственным лечением.
https://ria.ru/20220606/gumpomosch-1793604901.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганск, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, челябинская область, камаз (завод), россия
СК доставил гумпомощь в Луганский дом ребенка
Следственный комитет доставил гуманитарную помощь в Луганский республиканский дом ребенка
ЛУГАНСК, 7 июня - РИА Новости. Военные следователи СК РФ доставили грузовик гуманитарной помощи от разных региональных управлений Следственного комитета, собранной в рамках автопробега "От Кузбасса до Донбасса" в Луганский республиканский дом ребёнка, передает корреспондент РИА Новости.
В "КАМАЗе", пришедшем в Луганск из России, оказалась помощь от следственных управлений СК по Свердловской, Тульской, Челябинской областей, Пермскому краю, ХМАО, ЯНАО и других регионов.
"Здесь сладости, предметы личного ухода, памперсы, книги, канцелярские товары, вода", - рассказала РИА Новости главврач дома ребенка Ирина Копейка.
По ее словам, сейчас в доме ребёнка 85 детей в возрасте от 0 до 5 лет. 18 детей - возрастом до года.
Многие из детей имеют диагнозы, есть даже малыши, родившиеся от ВИЧ-инфицированных родителей и матерей с туберкулезом. 16 детей имеют инвалидность. Большинство из воспитанников дома ребенка имеют родителей, однако те или лишены родительских прав, или заключили специальное трехстороннее соглашение на передачу сюда своего ребенка, так как сами не могут его обеспечить или сочетать воспитание с собственным лечением.