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Вологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР

Вологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022

Вологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР

Вологодская область будет сотрудничать с Алчевском, вторым по величине городом Луганской народной республики, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:42

2022-06-07T15:42

2022-06-07T15:42

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

череповец

луганская народная республика

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лнр

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ВОЛОГДА, 7 июн – РИА Новости. Вологодская область будет сотрудничать с Алчевском, вторым по величине городом Луганской народной республики, сообщила пресс-служба областного правительства.Население Алчевска составляет около 110 тысяч человек, а структура промышленности напоминает Череповец: в городе работают металлургическое, коксохимическое предприятия, развита строительная и пищевая отрасли. "Взаимодействие между Вологодчиной и Алчевском будет выстроено по различным направлениям", - говорится в пресс-релизе.Вологодская область оказывает помощь Донецкой и Луганской народным республикам с 2014 года, в этом году объем помощи существенно возрос, сообщает пресс-служба. В начале мая вологжане отправили вагон пиломатериалов и более 30 тонн гуманитарной помощи, собранной жителями региона. Сбором финансовой помощи занимается благотворительный фонд "Содействие"."Гарантом чистоты и прозрачности переводов выступит наблюдательный совет фонда, в состав которого войдут члены Общественной палаты региона", – цитирует пресс-служба губернатора.

https://ria.ru/20220323/znak-1779748716.html

вологодская область

череповец

луганская народная республика

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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