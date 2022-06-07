Вологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР
© Фото : пресс-служба Губернатора Вологодской областиВологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР
Вологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР
ВОЛОГДА, 7 июн – РИА Новости. Вологодская область будет сотрудничать с Алчевском, вторым по величине городом Луганской народной республики, сообщила пресс-служба областного правительства.
Население Алчевска составляет около 110 тысяч человек, а структура промышленности напоминает Череповец: в городе работают металлургическое, коксохимическое предприятия, развита строительная и пищевая отрасли. "Взаимодействие между Вологодчиной и Алчевском будет выстроено по различным направлениям", - говорится в пресс-релизе.
"Алчевск похож на промышленный центр нашего региона – город Череповец. Прежде всего потому, что в основе экономик этих городов лежит металлургия и химия. Кроме того, Вологодчину и луганский город связывают исторические и культурные контакты. В настоящее время прорабатываются конкретные направления взаимодействия. В будущем планируется подписание соглашения о сотрудничестве", – отметил глава региона Олег Кувшинников.
Вологодская область оказывает помощь Донецкой и Луганской народным республикам с 2014 года, в этом году объем помощи существенно возрос, сообщает пресс-служба. В начале мая вологжане отправили вагон пиломатериалов и более 30 тонн гуманитарной помощи, собранной жителями региона. Сбором финансовой помощи занимается благотворительный фонд "Содействие".
"Гарантом чистоты и прозрачности переводов выступит наблюдательный совет фонда, в состав которого войдут члены Общественной палаты региона", – цитирует пресс-служба губернатора.