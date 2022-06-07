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Вологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
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Вологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР
Вологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
Вологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР
Вологодская область будет сотрудничать с Алчевском, вторым по величине городом Луганской народной республики, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:42
2022-06-07T15:42
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
череповец
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
лнр
признание днр и лнр в россии
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ВОЛОГДА, 7 июн – РИА Новости. Вологодская область будет сотрудничать с Алчевском, вторым по величине городом Луганской народной республики, сообщила пресс-служба областного правительства.Население Алчевска составляет около 110 тысяч человек, а структура промышленности напоминает Череповец: в городе работают металлургическое, коксохимическое предприятия, развита строительная и пищевая отрасли. "Взаимодействие между Вологодчиной и Алчевском будет выстроено по различным направлениям", - говорится в пресс-релизе.Вологодская область оказывает помощь Донецкой и Луганской народным республикам с 2014 года, в этом году объем помощи существенно возрос, сообщает пресс-служба. В начале мая вологжане отправили вагон пиломатериалов и более 30 тонн гуманитарной помощи, собранной жителями региона. Сбором финансовой помощи занимается благотворительный фонд "Содействие"."Гарантом чистоты и прозрачности переводов выступит наблюдательный совет фонда, в состав которого войдут члены Общественной палаты региона", – цитирует пресс-служба губернатора.
https://ria.ru/20220323/znak-1779748716.html
вологодская область
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вологодская область, олег кувшинников, череповец, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
15:42 07.06.2022
 

Вологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР

© Фото : пресс-служба Губернатора Вологодской областиВологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР
Вологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора Вологодской области
Вологодская область окажет помощь городу Алчевску в ЛНР
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ВОЛОГДА, 7 июн – РИА Новости. Вологодская область будет сотрудничать с Алчевском, вторым по величине городом Луганской народной республики, сообщила пресс-служба областного правительства.
Население Алчевска составляет около 110 тысяч человек, а структура промышленности напоминает Череповец: в городе работают металлургическое, коксохимическое предприятия, развита строительная и пищевая отрасли. "Взаимодействие между Вологодчиной и Алчевском будет выстроено по различным направлениям", - говорится в пресс-релизе.
"Алчевск похож на промышленный центр нашего региона – город Череповец. Прежде всего потому, что в основе экономик этих городов лежит металлургия и химия. Кроме того, Вологодчину и луганский город связывают исторические и культурные контакты. В настоящее время прорабатываются конкретные направления взаимодействия. В будущем планируется подписание соглашения о сотрудничестве", – отметил глава региона Олег Кувшинников.
Вологодская область оказывает помощь Донецкой и Луганской народным республикам с 2014 года, в этом году объем помощи существенно возрос, сообщает пресс-служба. В начале мая вологжане отправили вагон пиломатериалов и более 30 тонн гуманитарной помощи, собранной жителями региона. Сбором финансовой помощи занимается благотворительный фонд "Содействие".
"Гарантом чистоты и прозрачности переводов выступит наблюдательный совет фонда, в состав которого войдут члены Общественной палаты региона", – цитирует пресс-служба губернатора.
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