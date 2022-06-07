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Воронежская область поможет ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
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Воронежская область поможет ЛНР
Воронежская область поможет ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
Воронежская область поможет ЛНР
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил, что регион подписал соглашение о сотрудничестве с тремя районами Луганской народной республики. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:28
2022-06-07T13:28
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
жкх
воронежская область
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 7 июня - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил, что регион подписал соглашение о сотрудничестве с тремя районами Луганской народной республики."Сегодня побывал в Луганской народной республике. Я и главы районов ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве. Наш регион поддержит три района ЛНР - Марковский, Меловской и Новопсковский", - написал Гусев.В частности, по его словам, Воронежская область поможет им в восстановлении инфраструктуры."Будем заниматься объектами коммунальной, инженерной, медицинской, дорожной и других сфер. Сейчас наши и луганские специалисты вместе обследуют объекты и готовят план работы. Нужно рассчитать стоимость работ и определить источники финансирования. Первый транш будет 500 миллионов рублей", - написал губернатор.Также регион окажет гуманитарную помощь."Решаем вопрос с поставкой в ЛНР медикаментов, средств реабилитации, школьных учебников, озимых пшеницы, сельхозтехники, минудобрений. Мы уже направили 19 тонн груза для луганских детсадов. Будем продолжать", - отметил Гусев.По его словам, воронежские специалисты обследуют больницы районов и объекты соцзащиты, будет решаться вопрос поставки лекарств в аптеки и средств реабилитации. В сфере ЖКХ каждому луганскому району необходим комплект коммунальной техники: мусоровоз, машина аварийной бригады и ассенизатор. Для подготовки к отопительному сезону нужно закупить трубы и насосы для котельных."Поможем в сфере образования: поставим учебники в луганские школы, а преподавателям поможем с методикой. К 1 сентября луганские учреждения образования будут готовы принять учеников. Решим вопрос и с обустройством пищеблоков, чтобы дети смогли получать горячее питание. А наши вузы проведут профориентацию луганской молодежи", - написал Гусев.
https://ria.ru/20220606/shkola-1793558852.html
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луганская народная республика, жкх, воронежская область, ситуация в днр и лнр
13:28 07.06.2022
 
Воронежская область поможет ЛНР

Глава Воронежской области Гусев: регион окажет помощь трем районам ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ЛНР
Последствия обстрела в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВОРОНЕЖ, 7 июня - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил, что регион подписал соглашение о сотрудничестве с тремя районами Луганской народной республики.
"Сегодня побывал в Луганской народной республике. Я и главы районов ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве. Наш регион поддержит три района ЛНР - Марковский, Меловской и Новопсковский", - написал Гусев.
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В частности, по его словам, Воронежская область поможет им в восстановлении инфраструктуры.
"Будем заниматься объектами коммунальной, инженерной, медицинской, дорожной и других сфер. Сейчас наши и луганские специалисты вместе обследуют объекты и готовят план работы. Нужно рассчитать стоимость работ и определить источники финансирования. Первый транш будет 500 миллионов рублей", - написал губернатор.
Также регион окажет гуманитарную помощь.
"Решаем вопрос с поставкой в ЛНР медикаментов, средств реабилитации, школьных учебников, озимых пшеницы, сельхозтехники, минудобрений. Мы уже направили 19 тонн груза для луганских детсадов. Будем продолжать", - отметил Гусев.
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По его словам, воронежские специалисты обследуют больницы районов и объекты соцзащиты, будет решаться вопрос поставки лекарств в аптеки и средств реабилитации. В сфере ЖКХ каждому луганскому району необходим комплект коммунальной техники: мусоровоз, машина аварийной бригады и ассенизатор. Для подготовки к отопительному сезону нужно закупить трубы и насосы для котельных.
"Поможем в сфере образования: поставим учебники в луганские школы, а преподавателям поможем с методикой. К 1 сентября луганские учреждения образования будут готовы принять учеников. Решим вопрос и с обустройством пищеблоков, чтобы дети смогли получать горячее питание. А наши вузы проведут профориентацию луганской молодежи", - написал Гусев.
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