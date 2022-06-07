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Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 07.06.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Переменная облачность, без осадков и до 22 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:15
2022-06-07T08:15
2022-06-07T08:15
погода
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 22 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Переменная облачность, без осадков, 20-22 градусов тепла в Москве, плюс 18-23 градусов в Подмосковье", - сказал Леус.Кроме того, синоптик отметил, что ветер будет северо-западный, северный 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20220606/moskva-1793414654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, центр "фобос"
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус: москвичей во вторник ожидает облачная погода без осадков