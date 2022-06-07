https://ria.ru/20220607/pogoda-1793636626.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 07.06.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Переменная облачность, без осадков и до 22 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:15

2022-06-07T08:15

2022-06-07T08:15

погода

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 22 градусов тепла ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Переменная облачность, без осадков, 20-22 градусов тепла в Москве, плюс 18-23 градусов в Подмосковье", - сказал Леус.Кроме того, синоптик отметил, что ветер будет северо-западный, северный 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20220606/moskva-1793414654.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, центр "фобос"