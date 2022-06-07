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Вильфанд пообещал "июльскую" погоду в Москве к концу недели
Вильфанд пообещал "июльскую" погоду в Москве к концу недели - РИА Новости, 07.06.2022
Вильфанд пообещал "июльскую" погоду в Москве к концу недели
Температура в Москве в конце недели будет соответствовать показателям второй половины июля, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T03:25
2022-06-07T03:25
2022-06-07T03:34
общество
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россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Температура в Москве в конце недели будет соответствовать показателям второй половины июля, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, чем вызвано такое потепление."Отрог высокого давления перемещается еще дальше к востоку, и Москва окажется в его западной периферии. Поменяется направление перемещения воздушных масс, адвекция воздушных масс будет с юга. Понятно, что это настоящее тепло", — уточнил Вильфанд.Синоптик добавил, что еще одним фактором повышения температуры станет насыщенность южных воздушных масс влагой, из-за чего ожидается более облачная погода."Поверхность почвы не будет охлаждаться, потому что облака будут этому препятствовать", — пояснил Вильфанд.
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общество, москва, россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр
03:25 07.06.2022 (обновлено: 03:34 07.06.2022)
Вильфанд пообещал "июльскую" погоду в Москве к концу недели
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: Москву в конце недели ждет июльская погода
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Температура в Москве в конце недели будет соответствовать показателям второй половины июля, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры — 14-16 градусов, дневные — 24-27 градусов. Такая температура соответствует второй половине июля по климату. Существенных осадков не ожидается", — сказал Вильфанд.
Он пояснил, чем вызвано такое потепление.
"Отрог высокого давления перемещается еще дальше к востоку, и Москва
окажется в его западной периферии. Поменяется направление перемещения воздушных масс, адвекция воздушных масс будет с юга. Понятно, что это настоящее тепло", — уточнил Вильфанд.
Синоптик добавил, что еще одним фактором повышения температуры станет насыщенность южных воздушных масс влагой, из-за чего ожидается более облачная погода.
"Поверхность почвы не будет охлаждаться, потому что облака будут этому препятствовать", — пояснил Вильфанд.