https://ria.ru/20220607/pogoda-1793625770.html

Вильфанд пообещал "июльскую" погоду в Москве к концу недели

Вильфанд пообещал "июльскую" погоду в Москве к концу недели - РИА Новости, 07.06.2022

Вильфанд пообещал "июльскую" погоду в Москве к концу недели

Температура в Москве в конце недели будет соответствовать показателям второй половины июля, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T03:25

2022-06-07T03:25

2022-06-07T03:34

общество

москва

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Температура в Москве в конце недели будет соответствовать показателям второй половины июля, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, чем вызвано такое потепление."Отрог высокого давления перемещается еще дальше к востоку, и Москва окажется в его западной периферии. Поменяется направление перемещения воздушных масс, адвекция воздушных масс будет с юга. Понятно, что это настоящее тепло", — уточнил Вильфанд.Синоптик добавил, что еще одним фактором повышения температуры станет насыщенность южных воздушных масс влагой, из-за чего ожидается более облачная погода."Поверхность почвы не будет охлаждаться, потому что облака будут этому препятствовать", — пояснил Вильфанд.

https://ria.ru/20220606/moskva-1793414654.html

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общество, москва, россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр