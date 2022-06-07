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Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики - РИА Новости, 07.06.2022
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Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики
Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики - РИА Новости, 07.06.2022
Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил проанализировать тенденции в отраслях экономики и обсудить дополнительные меры... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:48
2022-06-07T13:58
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил проанализировать тенденции в отраслях экономики и обсудить дополнительные меры поддержки."Сегодня предлагаю проанализировать тенденции в ключевых отраслях и в целом текущие макроэкономичексие показатели. И конечно, обсудим результаты принятых уже мер, а также возможные дополнительные решения для поддержки доходов граждан и для стимулирования деловой активности", - сказал на совещании глава государства.Президент регулярно проводит совещания по ситуации в отраслях экономики, а также по экономической ситуации в целом.
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экономика, владимир путин, россия
13:48 07.06.2022 (обновлено: 13:58 07.06.2022)
 
Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики

Президент Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил проанализировать тенденции в отраслях экономики и обсудить дополнительные меры поддержки.
"Сегодня предлагаю проанализировать тенденции в ключевых отраслях и в целом текущие макроэкономичексие показатели. И конечно, обсудим результаты принятых уже мер, а также возможные дополнительные решения для поддержки доходов граждан и для стимулирования деловой активности", - сказал на совещании глава государства.
Президент регулярно проводит совещания по ситуации в отраслях экономики, а также по экономической ситуации в целом.
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