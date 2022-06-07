https://ria.ru/20220607/podderzhka-1793727533.html
Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики
Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики - РИА Новости, 07.06.2022
Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил проанализировать тенденции в отраслях экономики и обсудить дополнительные меры... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:48
2022-06-07T13:48
2022-06-07T13:58
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил проанализировать тенденции в отраслях экономики и обсудить дополнительные меры поддержки."Сегодня предлагаю проанализировать тенденции в ключевых отраслях и в целом текущие макроэкономичексие показатели. И конечно, обсудим результаты принятых уже мер, а также возможные дополнительные решения для поддержки доходов граждан и для стимулирования деловой активности", - сказал на совещании глава государства.Президент регулярно проводит совещания по ситуации в отраслях экономики, а также по экономической ситуации в целом.
https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
13:48 07.06.2022 (обновлено: 13:58 07.06.2022)
Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики
Президент Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил проанализировать тенденции в отраслях экономики и обсудить дополнительные меры поддержки.
"Сегодня предлагаю проанализировать тенденции в ключевых отраслях и в целом текущие макроэкономичексие показатели. И конечно, обсудим результаты принятых уже мер, а также возможные дополнительные решения для поддержки доходов граждан и для стимулирования деловой активности", - сказал на совещании глава государства.
Президент регулярно проводит совещания по ситуации в отраслях экономики, а также по экономической ситуации в целом.