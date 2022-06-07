https://ria.ru/20220607/podderzhka-1793727533.html

Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики

Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики - РИА Новости, 07.06.2022

Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки экономики

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил проанализировать тенденции в отраслях экономики и обсудить дополнительные меры... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:48

2022-06-07T13:48

2022-06-07T13:58

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил проанализировать тенденции в отраслях экономики и обсудить дополнительные меры поддержки."Сегодня предлагаю проанализировать тенденции в ключевых отраслях и в целом текущие макроэкономичексие показатели. И конечно, обсудим результаты принятых уже мер, а также возможные дополнительные решения для поддержки доходов граждан и для стимулирования деловой активности", - сказал на совещании глава государства.Президент регулярно проводит совещания по ситуации в отраслях экономики, а также по экономической ситуации в целом.

https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, россия