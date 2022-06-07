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"Берет все, что ее интересует": в Италии признали успехи России на Украине
"Берет все, что ее интересует": в Италии признали успехи России на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
"Берет все, что ее интересует": в Италии признали успехи России на Украине
Россия одерживает победу в боевых действиях на Украине, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать это, заявил в эфире телеканала La7 итальянский... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T02:58
2022-06-07T02:58
2022-06-07T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
италия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия одерживает победу в боевых действиях на Украине, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать это, заявил в эфире телеканала La7 итальянский журналист Марко Травальо.Собеседник раскритиковал публикации, в которых распространяют недостоверную информацию о российской армии.По его мнению, Италия должна была не снабжать Киев оружием, а ограничиться гуманитарной помощью, приемом беженцев и санкциями в отношении Москвы."Даже наша Конституция запрещает снабжать оружием воюющую страну, которая не выступает в роли нашего союзника", — считает журналист.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220520/berluskoni-1789822882.html
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в мире, россия, украина, италия
02:58 07.06.2022 (обновлено: 10:35 07.06.2022)
"Берет все, что ее интересует": в Италии признали успехи России на Украине
Журналист Травальо: Россия одерживает победу над ВСУ, несмотря на ложные сообщения в СМИ