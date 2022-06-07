https://ria.ru/20220607/pobeda-1793623869.html

"Берет все, что ее интересует": в Италии признали успехи России на Украине

"Берет все, что ее интересует": в Италии признали успехи России на Украине - РИА Новости, 07.06.2022

"Берет все, что ее интересует": в Италии признали успехи России на Украине

Россия одерживает победу в боевых действиях на Украине, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать это, заявил в эфире телеканала La7 итальянский... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T02:58

2022-06-07T02:58

2022-06-07T10:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786637258_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_1800f6150cc72def84c54a089e31ca3e.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия одерживает победу в боевых действиях на Украине, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать это, заявил в эфире телеканала La7 итальянский журналист Марко Травальо.Собеседник раскритиковал публикации, в которых распространяют недостоверную информацию о российской армии.По его мнению, Италия должна была не снабжать Киев оружием, а ограничиться гуманитарной помощью, приемом беженцев и санкциями в отношении Москвы."Даже наша Конституция запрещает снабжать оружием воюющую страну, которая не выступает в роли нашего союзника", — считает журналист.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220520/berluskoni-1789822882.html

https://ria.ru/20220606/italiya-1793538763.html

россия

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, италия