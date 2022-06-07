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"Берет все, что ее интересует": в Италии признали успехи России на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/pobeda-1793623869.html
"Берет все, что ее интересует": в Италии признали успехи России на Украине
"Берет все, что ее интересует": в Италии признали успехи России на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
"Берет все, что ее интересует": в Италии признали успехи России на Украине
Россия одерживает победу в боевых действиях на Украине, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать это, заявил в эфире телеканала La7 итальянский... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T02:58
2022-06-07T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
италия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия одерживает победу в боевых действиях на Украине, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать это, заявил в эфире телеканала La7 итальянский журналист Марко Травальо.Собеседник раскритиковал публикации, в которых распространяют недостоверную информацию о российской армии.По его мнению, Италия должна была не снабжать Киев оружием, а ограничиться гуманитарной помощью, приемом беженцев и санкциями в отношении Москвы."Даже наша Конституция запрещает снабжать оружием воюющую страну, которая не выступает в роли нашего союзника", — считает журналист.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, италия
02:58 07.06.2022 (обновлено: 10:35 07.06.2022)
 
"Берет все, что ее интересует": в Италии признали успехи России на Украине

Журналист Травальо: Россия одерживает победу над ВСУ, несмотря на ложные сообщения в СМИ

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия одерживает победу в боевых действиях на Украине, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать это, заявил в эфире телеканала La7 итальянский журналист Марко Травальо.
Собеседник раскритиковал публикации, в которых распространяют недостоверную информацию о российской армии.
"О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует", — отметил Травальо.
По его мнению, Италия должна была не снабжать Киев оружием, а ограничиться гуманитарной помощью, приемом беженцев и санкциями в отношении Москвы.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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