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ФАС не получала ходатайство о покупке сети пиццерий Pizza Hut - РИА Новости, 07.06.2022
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ФАС не получала ходатайство о покупке сети пиццерий Pizza Hut
ФАС не получала ходатайство о покупке сети пиццерий Pizza Hut - РИА Новости, 07.06.2022
ФАС не получала ходатайство о покупке сети пиццерий Pizza Hut
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайство о покупке "Ной-М" сети пиццерий Pizza Hut в России, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:17
2022-06-07T13:17
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
росинтер
pizza hut, inc.
пицца
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайство о покупке "Ной-М" сети пиццерий Pizza Hut в России, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Как сообщила во вторник газета "Коммерсант", оператор Pizza Hut в России - польская компания Amrest - продала франшизу оценочно за 300 миллионов рублей, и заведения перешли под контроль местной компании. Собственник одного из помещений, где находится пиццерия, заявил, что договор аренды перезаключен на компанию ООО "Ной-М". Издание отмечает, что Pizza Hut в России ждет ребрендинг, но новый владелец пока не определился с названием."До настоящего момента ходатайство об указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России", - сообщили РИА Новости в ФАС.По данным "БИР-Аналитик", 80% "Ной-М" принадлежит старшему вице-президенту корпорации "Ростик Групп" Владимиру Мехришвили. По 10% "Ной-М" у гендиректора компании Алексея Чайки и гендиректора ООО "Корпэстейт" (подконтрольно "Ростик Групп") Светлане Берсневой.В "Ростик Групп" входит группа "Росинтер", развивающая в России сети "IL Патио", "Планета суши", T.G.I. Fridays и Costa Coffee. Там РИА Новости сообщили, что Мехришвили не является сотрудником "Росинтер Ресторантс" и к ним сделка отношения не имеет.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), росинтер , pizza hut, inc., пицца, экономика
13:17 07.06.2022
 
ФАС не получала ходатайство о покупке сети пиццерий Pizza Hut

ФАС не получала ходатайство о покупке "Ной-М" сети пиццерий Pizza Hut в России

© Фото : пресс-служба "Шелл"Ресторан Pizza Hut на АЗС "Шелл"
Ресторан Pizza Hut на АЗС Шелл - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : пресс-служба "Шелл"
Ресторан Pizza Hut на АЗС "Шелл". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайство о покупке "Ной-М" сети пиццерий Pizza Hut в России, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как сообщила во вторник газета "Коммерсант", оператор Pizza Hut в России - польская компания Amrest - продала франшизу оценочно за 300 миллионов рублей, и заведения перешли под контроль местной компании. Собственник одного из помещений, где находится пиццерия, заявил, что договор аренды перезаключен на компанию ООО "Ной-М". Издание отмечает, что Pizza Hut в России ждет ребрендинг, но новый владелец пока не определился с названием.
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"До настоящего момента ходатайство об указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России", - сообщили РИА Новости в ФАС.
По данным "БИР-Аналитик", 80% "Ной-М" принадлежит старшему вице-президенту корпорации "Ростик Групп" Владимиру Мехришвили. По 10% "Ной-М" у гендиректора компании Алексея Чайки и гендиректора ООО "Корпэстейт" (подконтрольно "Ростик Групп") Светлане Берсневой.
В "Ростик Групп" входит группа "Росинтер", развивающая в России сети "IL Патио", "Планета суши", T.G.I. Fridays и Costa Coffee. Там РИА Новости сообщили, что Мехришвили не является сотрудником "Росинтер Ресторантс" и к ним сделка отношения не имеет.
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РосинтерPizza Hut, Inc.пиццаЭкономика
 
 
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