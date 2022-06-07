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"Ъ": сеть пиццерий Pizza Hut сменила владельца в России - РИА Новости, 07.06.2022
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"Ъ": сеть пиццерий Pizza Hut сменила владельца в России
"Ъ": сеть пиццерий Pizza Hut сменила владельца в России - РИА Новости, 07.06.2022
"Ъ": сеть пиццерий Pizza Hut сменила владельца в России
Российская компания "Ной-М" приобрела сеть пиццерий Pizza Hut и даст им новое название, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:33
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экономика
россия
pizza hut, inc.
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российская компания "Ной-М" приобрела сеть пиццерий Pizza Hut и даст им новое название, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Сумма сделки составила, предположительно, около 300 миллионов рублей. По мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, она близка к стоимости оборудования и помещений, не считая бренда, который отзовут. По данным из открытых источников, генеральный директор купившей сеть "Ной-М" — Алексей Чайка, а один из учредителей —старший вице-президент "Ростик групп" ("IL Патио", "Планета суши", T.G.I. Fridays и Costa Coffee) Владимир МехришвилиОднако "Коммерсантъ" пока не нашел заявок на регистрацию нового бренда от "Ной-М".Ранее польский холдинг Amrest, управлявший пиццериями Pizza Hut в России, не смог продать бизнес дочерней структуре ВТБ из-за запрета Евросоюза на сделки с компаниями из санкционного списка. Владевшая брендом американская компания Yum! Brands еще в начале марта объявила о приостановке своих инвестиций в рестораны KFC и Pizza Hut в России.Как отметил "Коммерсантъ" со ссылкой на своего собеседника, заведения не приносили ожидаемой выручки польским владельцам и не развивались должным образом.
https://ria.ru/20220308/kompaniya-1777160853.html
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экономика, россия, pizza hut, inc.
11:33 07.06.2022 (обновлено: 11:34 07.06.2022)
 
"Ъ": сеть пиццерий Pizza Hut сменила владельца в России

"Ъ": новым собственником Pizza Hut в России стала "Ной-М"

© Pixabay / Pixabay / LyciouseПицца
Пицца - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Pixabay / Pixabay / Lyciouse
Пицца. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российская компания "Ной-М" приобрела сеть пиццерий Pizza Hut и даст им новое название, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Сумма сделки составила, предположительно, около 300 миллионов рублей. По мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, она близка к стоимости оборудования и помещений, не считая бренда, который отзовут. По данным из открытых источников, генеральный директор купившей сеть "Ной-М" — Алексей Чайка, а один из учредителей —старший вице-президент "Ростик групп" ("IL Патио", "Планета суши", T.G.I. Fridays и Costa Coffee) Владимир Мехришвили
Люди в очереди возле ресторана KFC на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 16:35
Владелец брендов KFC и Pizza Hut прекращает инвестиции и развитие в России
Однако "Коммерсантъ" пока не нашел заявок на регистрацию нового бренда от "Ной-М".
Ранее польский холдинг Amrest, управлявший пиццериями Pizza Hut в России, не смог продать бизнес дочерней структуре ВТБ из-за запрета Евросоюза на сделки с компаниями из санкционного списка. Владевшая брендом американская компания Yum! Brands еще в начале марта объявила о приостановке своих инвестиций в рестораны KFC и Pizza Hut в России.
Как отметил "Коммерсантъ" со ссылкой на своего собеседника, заведения не приносили ожидаемой выручки польским владельцам и не развивались должным образом.
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ЭкономикаРоссияPizza Hut, Inc.
 
 
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