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В Госдуме предложили переоборудовать здания ПФР под досуговые центры - РИА Новости, 07.06.2022
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В Госдуме предложили переоборудовать здания ПФР под досуговые центры
В Госдуме предложили переоборудовать здания ПФР под досуговые центры - РИА Новости, 07.06.2022
В Госдуме предложили переоборудовать здания ПФР под досуговые центры
В освободившихся после объединения ПФР и ФСС зданиях можно устроить досуговые центры для пенсионеров, в них можно оборудовать места для коллективного отдыха,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:00
2022-06-07T15:00
общество
татьяна голикова
россия
пенсионный фонд рф
госдума рф
султан хамзаев
единая россия
пенсионеры
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В освободившихся после объединения ПФР и ФСС зданиях можно устроить досуговые центры для пенсионеров, в них можно оборудовать места для коллективного отдыха, организовывать там кинопоказы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Как напомнил депутат, ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции "Единой России" в Госдуме заявила, что освободившиеся после объединения ПФР и ФСС здания отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы."Здесь есть ещё одна инициатива, о которой я говорю не первый год. Сделать в регионах места, где бы могли проводить время наши пенсионеры. И здесь, бывшие здания ПФР как никогда лучше подходят для этих целей. Сделать для пенсионеров приятный досуг: предоставить разные активности, возможность пользоваться книгами, свежими газетами, организовать кинопоказ", - отметил депутат.Парламентарий уточнил, что планирует в ближайшее время обратиться с инициативой в правительство РФ."Это и есть тот социальный комфорт, который должен создаваться нашими общими усилиями для старшего поколения", - резюмировал Хамзаев.Депутаты Госдумы в среду рассмотрят пакет законопроектов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщил накануне первый вице-спикер палаты Александр Жуков. Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС). Объединение функций ПФР и ФСС позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания, считает кабмин.Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.
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общество, татьяна голикова, россия, пенсионный фонд рф, госдума рф, султан хамзаев, единая россия, пенсионеры, правительство рф
15:00 07.06.2022
 
В Госдуме предложили переоборудовать здания ПФР под досуговые центры

Депутат Хамзаев предложил переоборудовать здания ПФР под досуговые центры для пенсионеров

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В освободившихся после объединения ПФР и ФСС зданиях можно устроить досуговые центры для пенсионеров, в них можно оборудовать места для коллективного отдыха, организовывать там кинопоказы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Как напомнил депутат, ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции "Единой России" в Госдуме заявила, что освободившиеся после объединения ПФР и ФСС здания отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы.
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"Здесь есть ещё одна инициатива, о которой я говорю не первый год. Сделать в регионах места, где бы могли проводить время наши пенсионеры. И здесь, бывшие здания ПФР как никогда лучше подходят для этих целей. Сделать для пенсионеров приятный досуг: предоставить разные активности, возможность пользоваться книгами, свежими газетами, организовать кинопоказ", - отметил депутат.
Парламентарий уточнил, что планирует в ближайшее время обратиться с инициативой в правительство РФ.
"Это и есть тот социальный комфорт, который должен создаваться нашими общими усилиями для старшего поколения", - резюмировал Хамзаев.
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Депутаты Госдумы в среду рассмотрят пакет законопроектов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщил накануне первый вице-спикер палаты Александр Жуков. Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС). Объединение функций ПФР и ФСС позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания, считает кабмин.
Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.
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ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияПенсионный фонд РФГосдума РФСултан ХамзаевЕдиная РоссияПенсионерыПравительство РФ
 
 
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