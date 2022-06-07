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В Госдуме предложили переоборудовать здания ПФР под досуговые центры

В Госдуме предложили переоборудовать здания ПФР под досуговые центры - РИА Новости, 07.06.2022

В Госдуме предложили переоборудовать здания ПФР под досуговые центры

В освободившихся после объединения ПФР и ФСС зданиях можно устроить досуговые центры для пенсионеров, в них можно оборудовать места для коллективного отдыха,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:00

2022-06-07T15:00

2022-06-07T15:00

общество

татьяна голикова

россия

пенсионный фонд рф

госдума рф

султан хамзаев

единая россия

пенсионеры

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В освободившихся после объединения ПФР и ФСС зданиях можно устроить досуговые центры для пенсионеров, в них можно оборудовать места для коллективного отдыха, организовывать там кинопоказы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Как напомнил депутат, ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции "Единой России" в Госдуме заявила, что освободившиеся после объединения ПФР и ФСС здания отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы."Здесь есть ещё одна инициатива, о которой я говорю не первый год. Сделать в регионах места, где бы могли проводить время наши пенсионеры. И здесь, бывшие здания ПФР как никогда лучше подходят для этих целей. Сделать для пенсионеров приятный досуг: предоставить разные активности, возможность пользоваться книгами, свежими газетами, организовать кинопоказ", - отметил депутат.Парламентарий уточнил, что планирует в ближайшее время обратиться с инициативой в правительство РФ."Это и есть тот социальный комфорт, который должен создаваться нашими общими усилиями для старшего поколения", - резюмировал Хамзаев.Депутаты Госдумы в среду рассмотрят пакет законопроектов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщил накануне первый вице-спикер палаты Александр Жуков. Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС). Объединение функций ПФР и ФСС позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания, считает кабмин.Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, татьяна голикова, россия, пенсионный фонд рф, госдума рф, султан хамзаев, единая россия, пенсионеры, правительство рф