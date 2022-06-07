https://ria.ru/20220607/pevets-1793665705.html

Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ

Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2022

Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ

Певец Олег Абрамов, известный под творческим псевдонимом Radio Tapok, попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:29

2022-06-07T10:29

2022-06-07T11:46

происшествия

linkin park

rammstein

porsche panamera

авто

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Певец Олег Абрамов, известный под творческим псевдонимом Radio Tapok, попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.Авария произошла недалеко от деревни Брехово на Пятницком шоссе. Музыкант ехал на пассажирском сиденье Porsche, иномарка съехала в кювет и загорелась. Водитель погиб.О ДТП в полицию сообщил сам Абрамов.Олег Абрамов (Radio Tapok) — музыкант-мультиинструменталист, создающий эквиритмичные переводы известных произведений, а также рок-версии российских и советских песен. С 2016 года он выкладывает свои треки на ютьюб-канале. Популярность приобрел благодаря созданию кавер-версий песен групп Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots.

https://ria.ru/20220606/dtp-1793339214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, linkin park, rammstein, porsche panamera, авто