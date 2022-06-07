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Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2022
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Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ
Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2022
Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ
Певец Олег Абрамов, известный под творческим псевдонимом Radio Tapok, попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:29
2022-06-07T11:46
происшествия
linkin park
rammstein
porsche panamera
авто
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Певец Олег Абрамов, известный под творческим псевдонимом Radio Tapok, попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.Авария произошла недалеко от деревни Брехово на Пятницком шоссе. Музыкант ехал на пассажирском сиденье Porsche, иномарка съехала в кювет и загорелась. Водитель погиб.О ДТП в полицию сообщил сам Абрамов.Олег Абрамов (Radio Tapok) — музыкант-мультиинструменталист, создающий эквиритмичные переводы известных произведений, а также рок-версии российских и советских песен. С 2016 года он выкладывает свои треки на ютьюб-канале. Популярность приобрел благодаря созданию кавер-версий песен групп Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots.
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происшествия, linkin park, rammstein, porsche panamera, авто
10:29 07.06.2022 (обновлено: 11:46 07.06.2022)
 
Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ

СМИ: певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Московской области

CC BY 3.0 / Alexander Grebenkov / Олег Абрамов на концерте в Курске. 2 апреля 2022 года
Олег Абрамов на концерте в Курске. 2 апреля 2022 года - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
CC BY 3.0 / Alexander Grebenkov /
Олег Абрамов на концерте в Курске. 2 апреля 2022 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Певец Олег Абрамов, известный под творческим псевдонимом Radio Tapok, попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
Авария произошла недалеко от деревни Брехово на Пятницком шоссе. Музыкант ехал на пассажирском сиденье Porsche, иномарка съехала в кювет и загорелась. Водитель погиб.
О ДТП в полицию сообщил сам Абрамов.
Олег Абрамов (Radio Tapok) — музыкант-мультиинструменталист, создающий эквиритмичные переводы известных произведений, а также рок-версии российских и советских песен. С 2016 года он выкладывает свои треки на ютьюб-канале. Популярность приобрел благодаря созданию кавер-версий песен групп Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots.
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 00:00
Блогер Mellstroy сообщил, что попал в ДТП
 
ПроисшествияLinkin ParkRammsteinPorsche PanameraАвто
 
 
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