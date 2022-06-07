https://ria.ru/20220607/pevets-1793665705.html
Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ
Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2022
Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ
Певец Олег Абрамов, известный под творческим псевдонимом Radio Tapok, попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:29
2022-06-07T10:29
2022-06-07T11:46
происшествия
linkin park
rammstein
porsche panamera
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793663533_0:177:3325:2047_1920x0_80_0_0_2f262fbe36abc6ba68bc245d4c21886d.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Певец Олег Абрамов, известный под творческим псевдонимом Radio Tapok, попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.Авария произошла недалеко от деревни Брехово на Пятницком шоссе. Музыкант ехал на пассажирском сиденье Porsche, иномарка съехала в кювет и загорелась. Водитель погиб.О ДТП в полицию сообщил сам Абрамов.Олег Абрамов (Radio Tapok) — музыкант-мультиинструменталист, создающий эквиритмичные переводы известных произведений, а также рок-версии российских и советских песен. С 2016 года он выкладывает свои треки на ютьюб-канале. Популярность приобрел благодаря созданию кавер-версий песен групп Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots.
https://ria.ru/20220606/dtp-1793339214.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793663533_1089:740:2832:2047_1920x0_80_0_0_4bc5435145e2dbbaaf01688f17a0ff34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, linkin park, rammstein, porsche panamera, авто
10:29 07.06.2022 (обновлено: 11:46 07.06.2022)
Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье, сообщили СМИ
СМИ: певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Московской области