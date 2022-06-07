https://ria.ru/20220607/perevody-1793845570.html

ЦБ втрое повысил лимит переводов за рубеж для физических лиц

ЦБ втрое повысил лимит переводов за рубеж для физических лиц - РИА Новости, 07.06.2022

ЦБ втрое повысил лимит переводов за рубеж для физических лиц

Банк России повысил с 8 июня месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов с 50 тысяч... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T20:37

2022-06-07T20:37

2022-06-07T21:58

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

москва

украина

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Банк России повысил с 8 июня месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов с 50 тысяч долларов, говорится в сообщении регулятора.Кроме того, ЦБ увеличил месячный лимит переводов посредством компаний, которые занимаются подобными услугами без открытия счетов, для резидентов и нерезидентов из дружественных государств до десяти тысяч долларов с пяти тысяч.Отмечается, у всех нерезидентов останется возможность перевода за рубеж средств, эквивалентных месячному заработку. Также продолжает действовать запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из государств, поддерживающих санкции. Он остается в силе до 30 сентября 2022 года включительно.Регулятор напомнил, что суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление операции.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220605/sanktsii-1793334167.html

https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791187267.html

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792638058.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), москва, украина