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ЦБ втрое повысил лимит переводов за рубеж для физических лиц - РИА Новости, 07.06.2022
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ЦБ втрое повысил лимит переводов за рубеж для физических лиц
ЦБ втрое повысил лимит переводов за рубеж для физических лиц - РИА Новости, 07.06.2022
ЦБ втрое повысил лимит переводов за рубеж для физических лиц
Банк России повысил с 8 июня месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов с 50 тысяч... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T20:37
2022-06-07T21:58
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
москва
украина
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Банк России повысил с 8 июня месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов с 50 тысяч долларов, говорится в сообщении регулятора.Кроме того, ЦБ увеличил месячный лимит переводов посредством компаний, которые занимаются подобными услугами без открытия счетов, для резидентов и нерезидентов из дружественных государств до десяти тысяч долларов с пяти тысяч.Отмечается, у всех нерезидентов останется возможность перевода за рубеж средств, эквивалентных месячному заработку. Также продолжает действовать запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из государств, поддерживающих санкции. Он остается в силе до 30 сентября 2022 года включительно.Регулятор напомнил, что суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление операции.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220605/sanktsii-1793334167.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), москва, украина
20:37 07.06.2022 (обновлено: 21:58 07.06.2022)
 
ЦБ втрое повысил лимит переводов за рубеж для физических лиц

ЦБ повысил лимит переводов за рубеж для физлиц с 50 до 150 тысяч долларов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Банк России повысил с 8 июня месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов с 50 тысяч долларов, говорится в сообщении регулятора.
Кроме того, ЦБ увеличил месячный лимит переводов посредством компаний, которые занимаются подобными услугами без открытия счетов, для резидентов и нерезидентов из дружественных государств до десяти тысяч долларов с пяти тысяч.
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Отмечается, у всех нерезидентов останется возможность перевода за рубеж средств, эквивалентных месячному заработку. Также продолжает действовать запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из государств, поддерживающих санкции. Он остается в силе до 30 сентября 2022 года включительно.
Регулятор напомнил, что суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление операции.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
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При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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