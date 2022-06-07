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Москвичей просят сдавать стекло на переработку, она дешевле производства
Москвичей просят сдавать стекло на переработку, она дешевле производства - РИА Новости, 08.06.2022
Москвичей просят сдавать стекло на переработку, она дешевле производства
Москвичей просят сдавать стеклянные емкости на переработку, она на 40% дешевле, чем производство нового стекла, сообщили в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-07T13:48
2022-06-07T13:48
2022-06-08T14:50
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департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москвичей просят сдавать стеклянные емкости на переработку, она на 40% дешевле, чем производство нового стекла, сообщили в официальном Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.В департаменте отметили, что переработка стекла на 40% дешевле производства нового. "Стекло можно полностью переработать без потери свойств этого материала. Причем переплавка на 40% дешевле, чем производство нового стекла", - сказано в сообщении.В департаменте рассказали, что старые бутылки и банки могут превратиться в новые стеклянные тары, стекловату, стеклянную плитку, пенодекор и другие материалы для строительства и отделки, жидкое стекло, необходимое для производства стройматериалов, пеностекло, которое используют в атомной промышленности, а также дорожное покрытие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мусор, раздельный сбор мусора, бытовой мусор, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москвичей просят сдавать стеклянные емкости на переработку, она на 40% дешевле, чем производство нового стекла, сообщили в официальном Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
"Не забывайте выбрасывать использованные стеклянные емкости в синий контейнер для вторсырья. Так вы поможете дать им вторую, третью и следующие жизни", - сказано в сообщении.
В департаменте отметили, что переработка стекла на 40% дешевле производства нового. "Стекло можно полностью переработать без потери свойств этого материала. Причем переплавка на 40% дешевле, чем производство нового стекла", - сказано в сообщении.
В департаменте рассказали, что старые бутылки и банки могут превратиться в новые стеклянные тары, стекловату, стеклянную плитку, пенодекор и другие материалы для строительства и отделки, жидкое стекло, необходимое для производства стройматериалов, пеностекло, которое используют в атомной промышленности, а также дорожное покрытие.