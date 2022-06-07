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Москвичей просят сдавать стекло на переработку, она дешевле производства

Москвичей просят сдавать стекло на переработку, она дешевле производства - РИА Новости, 08.06.2022

Москвичей просят сдавать стекло на переработку, она дешевле производства

Москвичей просят сдавать стеклянные емкости на переработку, она на 40% дешевле, чем производство нового стекла, сообщили в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-07T13:48

2022-06-07T13:48

2022-06-08T14:50

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департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы

департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москвичей просят сдавать стеклянные емкости на переработку, она на 40% дешевле, чем производство нового стекла, сообщили в официальном Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.В департаменте отметили, что переработка стекла на 40% дешевле производства нового. "Стекло можно полностью переработать без потери свойств этого материала. Причем переплавка на 40% дешевле, чем производство нового стекла", - сказано в сообщении.В департаменте рассказали, что старые бутылки и банки могут превратиться в новые стеклянные тары, стекловату, стеклянную плитку, пенодекор и другие материалы для строительства и отделки, жидкое стекло, необходимое для производства стройматериалов, пеностекло, которое используют в атомной промышленности, а также дорожное покрытие.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мусор, раздельный сбор мусора, бытовой мусор, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы