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Москвичей просят сдавать стекло на переработку, она дешевле производства - РИА Новости, 08.06.2022
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Москвичей просят сдавать стекло на переработку, она дешевле производства
Москвичей просят сдавать стекло на переработку, она дешевле производства - РИА Новости, 08.06.2022
Москвичей просят сдавать стекло на переработку, она дешевле производства
Москвичей просят сдавать стеклянные емкости на переработку, она на 40% дешевле, чем производство нового стекла, сообщили в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-07T13:48
2022-06-08T14:50
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москва
мусор
раздельный сбор мусора
бытовой мусор
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москвичей просят сдавать стеклянные емкости на переработку, она на 40% дешевле, чем производство нового стекла, сообщили в официальном Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.В департаменте отметили, что переработка стекла на 40% дешевле производства нового. "Стекло можно полностью переработать без потери свойств этого материала. Причем переплавка на 40% дешевле, чем производство нового стекла", - сказано в сообщении.В департаменте рассказали, что старые бутылки и банки могут превратиться в новые стеклянные тары, стекловату, стеклянную плитку, пенодекор и другие материалы для строительства и отделки, жидкое стекло, необходимое для производства стройматериалов, пеностекло, которое используют в атомной промышленности, а также дорожное покрытие.
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москва, мусор, раздельный сбор мусора, бытовой мусор, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы
13:48 07.06.2022 (обновлено: 14:50 08.06.2022)
 

Москвичей просят сдавать стекло на переработку, она дешевле производства

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москвичей просят сдавать стеклянные емкости на переработку, она на 40% дешевле, чем производство нового стекла, сообщили в официальном Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
"Не забывайте выбрасывать использованные стеклянные емкости в синий контейнер для вторсырья. Так вы поможете дать им вторую, третью и следующие жизни", - сказано в сообщении.
В департаменте отметили, что переработка стекла на 40% дешевле производства нового. "Стекло можно полностью переработать без потери свойств этого материала. Причем переплавка на 40% дешевле, чем производство нового стекла", - сказано в сообщении.
В департаменте рассказали, что старые бутылки и банки могут превратиться в новые стеклянные тары, стекловату, стеклянную плитку, пенодекор и другие материалы для строительства и отделки, жидкое стекло, необходимое для производства стройматериалов, пеностекло, которое используют в атомной промышленности, а также дорожное покрытие.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа 2021, 11:05Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: около 500 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМусорраздельный сбор мусораБытовой мусорДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. МосквыДепартамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы
 
 
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