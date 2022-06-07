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Лавров и Чавушоглу обсудят перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/peregovory-1793753517.html
Лавров и Чавушоглу обсудят перспективы переговоров с Украиной
Лавров и Чавушоглу обсудят перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.06.2022
Лавров и Чавушоглу обсудят перспективы переговоров с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Турцию 8 июня обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:05
2022-06-07T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
турция
сергей лавров
мевлют чавушоглу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Турцию 8 июня обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной, заявили во вторник в российском министерстве."Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.Также, указали в МИД РФ, в ходе встречи министры проведут "сверку часов" по ситуации на Украине, в Закавказье, регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе."Благодаря тесному сотрудничеству российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб в 2022 г. продолжил работу Астанинский формат, который остается эффективным международным механизмом содействия сирийскому урегулированию. Министры обсудят содержательное наполнение очередной Международной встречи по Сирии, которая должна состояться в июне в Нур-Султане, оценят итоги работы восьмой сессии межсирийского Конституционного комитета в Женеве 28 мая - 4 июня", - проинформировали в ведомстве.
https://ria.ru/20220604/lavrov-1793202204.html
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в мире, украина, россия, турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу, ситуация в днр и лнр
15:05 07.06.2022 (обновлено: 15:22 07.06.2022)
 
Лавров и Чавушоглу обсудят перспективы переговоров с Украиной

Лавров обсудит с Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Турцию 8 июня обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной, заявили во вторник в российском министерстве.
"Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
Также, указали в МИД РФ, в ходе встречи министры проведут "сверку часов" по ситуации на Украине, в Закавказье, регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе.
"Благодаря тесному сотрудничеству российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб в 2022 г. продолжил работу Астанинский формат, который остается эффективным международным механизмом содействия сирийскому урегулированию. Министры обсудят содержательное наполнение очередной Международной встречи по Сирии, которая должна состояться в июне в Нур-Султане, оценят итоги работы восьмой сессии межсирийского Конституционного комитета в Женеве 28 мая - 4 июня", - проинформировали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТурцияСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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