15:05 07.06.2022 (обновлено: 15:22 07.06.2022)
Лавров и Чавушоглу обсудят перспективы переговоров с Украиной
Лавров обсудит с Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Турцию 8 июня обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной, заявили во вторник в российском министерстве.
"Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
Также, указали в МИД РФ, в ходе встречи министры проведут "сверку часов" по ситуации на Украине, в Закавказье, регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе.
"Благодаря тесному сотрудничеству российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб в 2022 г. продолжил работу Астанинский формат, который остается эффективным международным механизмом содействия сирийскому урегулированию. Министры обсудят содержательное наполнение очередной Международной встречи по Сирии, которая должна состояться в июне в Нур-Султане, оценят итоги работы восьмой сессии межсирийского Конституционного комитета в Женеве 28 мая - 4 июня", - проинформировали в ведомстве.