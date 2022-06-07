https://ria.ru/20220607/peregovory-1793753517.html

Лавров и Чавушоглу обсудят перспективы переговоров с Украиной

Лавров и Чавушоглу обсудят перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.06.2022

Лавров и Чавушоглу обсудят перспективы переговоров с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Турцию 8 июня обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:05

2022-06-07T15:05

2022-06-07T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

турция

сергей лавров

мевлют чавушоглу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Турцию 8 июня обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной, заявили во вторник в российском министерстве."Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.Также, указали в МИД РФ, в ходе встречи министры проведут "сверку часов" по ситуации на Украине, в Закавказье, регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе."Благодаря тесному сотрудничеству российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб в 2022 г. продолжил работу Астанинский формат, который остается эффективным международным механизмом содействия сирийскому урегулированию. Министры обсудят содержательное наполнение очередной Международной встречи по Сирии, которая должна состояться в июне в Нур-Султане, оценят итоги работы восьмой сессии межсирийского Конституционного комитета в Женеве 28 мая - 4 июня", - проинформировали в ведомстве.

https://ria.ru/20220604/lavrov-1793202204.html

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россия

турция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу, ситуация в днр и лнр