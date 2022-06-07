https://ria.ru/20220607/pensii-1793674127.html
Пенсионный фонд ДНР начал выплату пенсий в Мариуполе
Пенсионный фонд ДНР начал выплату пенсий в Мариуполе - РИА Новости, 07.06.2022
Пенсионный фонд ДНР начал выплату пенсий в Мариуполе
Власти ДНР начали выплачивать пенсии жителям Мариуполя, сообщила городская администрация. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:06
2022-06-07T11:06
2022-06-07T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Власти ДНР начали выплачивать пенсии жителям Мариуполя, сообщила городская администрация."Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики в городе Мариуполе начал выплату первых денежных пособий. Сегодня и в ближайшие дни средства получат те горожане, кто в числе первых подал заявку на переоформление пенсионных выплат", — говорится в Telegram-канале мэрии.Деньги можно получить при предъявлении паспорта в центрах почтовой связи, расположенных на территории города."Всего, по данным министерства труда и социальной политики, от жителей Мариуполя, постоянно проживающих в городе, принято 46 608 заявлений о назначении и возобновлении пенсионных выплат", — уточняется в сообщении.Российская армия и подразделения ДНР 20 мая освободили последний рубеж обороны украинских войск в Мариуполе — территорию комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из нацбата "Азов" и военнослужащих ВСУРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/bank-1793652340.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика
11:06 07.06.2022 (обновлено: 11:40 07.06.2022)
Пенсионный фонд ДНР начал выплату пенсий в Мариуполе
Пенсионный фонд ДНР начал выплату пенсий в Мариуполе более 46,6 тысячи пенсионерам