https://ria.ru/20220607/pensii-1793674127.html

Пенсионный фонд ДНР начал выплату пенсий в Мариуполе

Пенсионный фонд ДНР начал выплату пенсий в Мариуполе - РИА Новости, 07.06.2022

Пенсионный фонд ДНР начал выплату пенсий в Мариуполе

Власти ДНР начали выплачивать пенсии жителям Мариуполя, сообщила городская администрация. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:06

2022-06-07T11:06

2022-06-07T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Власти ДНР начали выплачивать пенсии жителям Мариуполя, сообщила городская администрация."Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики в городе Мариуполе начал выплату первых денежных пособий. Сегодня и в ближайшие дни средства получат те горожане, кто в числе первых подал заявку на переоформление пенсионных выплат", — говорится в Telegram-канале мэрии.Деньги можно получить при предъявлении паспорта в центрах почтовой связи, расположенных на территории города."Всего, по данным министерства труда и социальной политики, от жителей Мариуполя, постоянно проживающих в городе, принято 46 608 заявлений о назначении и возобновлении пенсионных выплат", — уточняется в сообщении.Российская армия и подразделения ДНР 20 мая освободили последний рубеж обороны украинских войск в Мариуполе — территорию комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из нацбата "Азов" и военнослужащих ВСУРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/bank-1793652340.html

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мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика